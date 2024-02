Nowa służba wykryła dziesiątki przestępstw, a idzie do likwidacji. Funkcjonariusz mówi nam o tajnych akcjach

Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej miał wyplenić przestępczość za kratami. Z naszych informacji wynika, że funkcjonariusze tej służby wykryli między innymi kilkadziesiąt kilogramów narkotyków i setki sztuk sprzętu elektronicznego w celach. Złożyli dziesiątki zawiadomień o popełnionych przestępstwach, teraz nie rozumieją dlaczego nowa władza wygasza działalność służby.- Żadna inna służba specjalna nie posiada uprawnień do operowania za murami zakładów karnych. Byliśmy w trakcie rozpracowywania wielu spraw, które zostały teraz zawieszone. Chodziło na przykład o kierowanie z więzienia zorganizowaną przestępczością - mówi nam anonimowo funkcjonariusz tej służby. Schemat działania przebiegał często podobnie. - Podjeżdżaliśmy pod zakład karny grupą np. 70 funkcjonariuszy. O akcji wiedział tylko dyrektor więzienia. W wyznaczonych celach szukaliśmy przedmiotów zabronionych. Bywało tego naprawdę dużo. Na przykład 8 telefonów w dziesięcioosobowej celi. Na nasz widok drżeli niektórzy funkcjonariusze Służby Więziennej, co pokazuje jak byliśmy potrzebni. Tak naprawdę dopiero rozpoczynaliśmy prowadzić czynności operacyjne. Mieliśmy wiedzę, którą trzeba było udokumentować, to wszystko przepadnie – słyszymy.

Z naszych informacji wynika, że funkcjonariuszom sugerowano odejście ze służby na emeryturę. Zachęcać do tego miały też nieoficjalne informacje o planach obniżki uposażeń. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś mówi, że to bezprawne działania. - Nowa władza podjęła polityczną decyzję. Funkcjonariuszy, którzy mieli uprawnienia emerytalne wypchnęli na emerytury, innych doświadczonych śledczych postawili np. na stanowiskach ochrony. To skandal, że dokonuje się taka zmiana bez zmiany ustawy. To nielegalne wygaszanie służby i pozbywanie się lekką ręką cennych i niezwykle doświadczonych funkcjonariuszy- twierdzi Woś. O przyszłość IWSW zapytaliśmy obecne kierownictwo ministerstwa sprawiedliwości. Nie pada żadna konkretna deklaracja, ale z przesłanego komunikatu jasno wynika, że profesor Adam Bodnar nie chce IWSW - Nie jest potrzebna służba, która ma uprawnienia inwigilacyjne, zwłaszcza w stosunku do osób trzecich, co wprowadzono bez głębszego merytorycznego uzasadnienia. Służba Więzienna powinna skupić się na swoich ustawowych, tradycyjnych zadaniach z zakresu wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, w sposób efektywny dla bezpieczeństwa obywateli, humanitarny oraz zgodny z polskimi i europejskimi standardami – czytamy. - W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości skala, poziom i charakter przestępczości w polskich więzieniach nie uzasadnia tworzenia konkurencyjnych mechanizmów zwalczania przestępczości i prowadzenia postępowań karnych – tłumaczą służby prasowe resortu

Poniżej GALERIA ZDJĘĆ dokumentujących akcje i "zdobycze" IWSW.