Nowa lista leków refundowanych obowiązuje od początku listopada!

Jak jednak informuje Ministerstwo Zdrowia, kilka preparatów jest od teraz bezpłatnych dla większej liczby wskazań (chorób). Chodzi m.in. o trzy leki na cukrzycę: Glypvilo, Maysiglu i Maymetsi. Dostępny za darmo dla osób 65 plus stał się także siarczan morfiny - jeśli lekarz przepisze tego typu lek przy chorobie nowotworowej oraz przy neuralgii popółpaścowej przewlekłej.

Młodsi seniorzy, czyli osoby, które nie ukończyły 65 roku życia oraz pozostali Polacy, muszą wciąż dopłacać do leków refundowanych. Dla 4215 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,05 zł do 91,92 zł). Ceny 70 produktów ulegną obniżeniu od 0,04 zł do 197,18 zł. Najbardziej poszły w górę ceny dla takich leków jak Accordeon (na nowotwory i półpasiec) – z 27,34 zł do 69,29 zł. Z kolei najbardziej staniał lek Posaconazole Glenmark (dla pacjentów po przeszczepie szpiku) - z 96,75 zł na 3,20 zł.

Najnowsza aktualizacja listy refundacyjnej obejmuje nowe leki wykorzystywane w terapii onkologicznej, w tym przy leczeniu raka piersi. Wśród nich znajdziemy preparaty Enhertu i Lynparza, które stanowią znaczący krok w leczeniu pacjentów z rakiem piersi.

ZOBACZ: Nowa lista darmowych leków dla dzieci i seniorów wchodzi w życie