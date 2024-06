Nowa fucha Sławomira Mentzena. Inni mogą pozazdrościć

Rodzicu! Pilnuj 300 plus. Trzeba złożyć wniosek, by dostać pieniądze. 1 lipca rusza program "Dobry Start"

Sławomir Mentzem sprawuje mandat posła po raz pierwszy. W wyborach parlamentarnych 2023 zdobył ponad 100 tys. głosów wyborców, a zanim do tego doszło wielką rozpoznawalność wśród ludzi. To on organizował zeszłego lata spotkania tzw. Piwo z Mentzenem. Prywatnie jest on przedsiębiorcą i doradcą podatkowym. Na kongresie partii KORWiN w 2022 roku Sławomir Mentzen został wybrany na prezesa partii. 29 listopada ogłosił przemianowanie ugrupowania na Nową Nadzieję. 14 lutego 2023 został współprzewodniczącym rady liderów Konfederacji. Teraz czekać go może kolejne wyzwanie.

Jak donosi "Rzeczpospolita" Sławomir Mentzen ma zastąpić Stanisława Tyszkę na fotelu szefa klubu parlamentarnego Konfederacji, ponieważ Tyszka został europosłem. Zdaniem gazety w Konfederacji jest konkretny podział zadań: Ruchowi Narodowemu (jako części Konfederacji) przypada stanowisko wicemarszałka Sejmu, więc funkcję tę sprawuje Krzysztof Bosak. Zaś Nowej Nadziei przypada stanowisko szefa klubu, stąd szefem był Tyszka: - Z góry można było przewidzieć, że jego następcą będzie ktoś z liderów Nowej Nadziei. Mimo to wybór Mentzena może zaskakiwać - donosi "Rzeczpospolita". Gazeta twierdzi, że nowa fucha dla Mentzena ma też poprawić jego pozycję przed prawyborami, które mają się odbyć w Konfederacji jesienią: - Mentzen twierdzi, że bycie szefem klubu może poprawić jego wizerunek przed prawyborami, choć oczywiście zdaje sobie sprawę, że nie to zdecyduje o wyniku - komentuje informator gazety.

