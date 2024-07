"Nocna zmiana": to pogrąży Jarosława Kaczyńskiego? Rozgorzała dyskusja!

Środowy wieczór to czas, gdy redaktor Kamila Biedrzycka i ekspert ds. wizerunku dr Mirosław Oczkoś dyskutują na najbardziej gorące polityczne tematy. Cięte riposty i ostre opinie są gwarantowane! Tak samo było 3 lipca. Hasłem odcinka była "Nocna zmiana prezesa", a pierwszym poruszonym tematem była sprawa listu, jaki prezes PiS Jarosław Kaczyński miał wysłać do Zbigniewa Ziobra z ostrzeżeniem, by zaprzestał wykorzystywać środki z Funduszu Sprawiedliwości na cele kampanii wyborczej w 2019 roku.

Jedna z widzek "Nocnej zmiany" zapytała, czy Jarosław Kaczyński może "pójść siedzieć" za niepowiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa na wielką skalę. - Oni zaczęli grać w ten sposób, że ten list to było doniesienie na to przestępstwo do Prokuratura Generalnego, którym przypadkiem był Zbigniew Ziobro. To też chodzi jako linia obrony - stwierdził dr Mirosław Oczkoś.

Kolejnym poruszonym tematem były reperacje od Niemiec. - Ja się zgadzam z Donaldem Tuskiem. Przy skali zniszczenia Warszawy to jakie pieniądze mogą to wszystko zniwelować czy zadość uczynić? Już pomijam, ilu wymordowano ludzi. To są starty, które są nieodwracalne na przestrzeni kilku pokoleń - powiedział ekspert ds. wizerunku.

Omówiono także inne kwestie, jak list księdza Michała O., w którym miał skarżyć się na tortury w więzieniu czy powstanie stowarzyszenia "Tak dla rozwoju", w którym siły połączyli Paulina Matysiak z Lewicy i Marcin Horała z PiS. Wisienką na torcie były telefony od widzów, którzy mogli podyskutować z Kamilą Biedrzycką i Mirosławem Oczkosiem na żywo! Następny odcinek już w środę za tydzień o 21:00.