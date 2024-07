"Nocna zmiana": Kolejna odsłona programu pod hasłem "Nie zaczynajcie z Tygryskiem"

Szokujący raport komisji śledczej! "Kaczyńskiemu i Morawieckiemu grozi do 10 lat więzienia"

Środowy wieczór to czas, gdy redaktor Kamila Biedrzycka i ekspert ds. wizerunku dr Mirosław Oczkoś dyskutują na najbardziej gorące polityczne tematy. Tak było dziś 24 lipca. Hasłem odcinka było "Nie zaczynajcie z Tygryskiem". Ale poruszanych wątków było znacznie więcej. Prowadzący zaczęli od samego prezydenta Andrzeja Dudy, którego nie było na obchodach Święta Policji. Prezydent zawsze chwalił policję, ale pewnie tylko policję państwa PiS. Chyba prezydent jest obrażony, że policja weszła do Pałacu, żeby zatrzymać posłów Kamińskiego i Wąsika.

Zachowanie prezydenta skrytykował jeden z widzów, który dodzwonił się do programu. Pan Sebastian zapytał, czy prezydent stanie przed Trybunałem Stanu i poniesie odpowiedzialność za wszystkie działania niezgodne z konstytucją. Dr Oczkoś odparł, że to możliwe, ale zależy to od rządzących.

Widzów dzwoniących do programu było bardzo dużo. Było pytanie o Tygryska, czy PSL może zmienić układ w Sejmie i zawrzeć koalicję z PiS i Konfederacją? W polityce wszystko jest możliwe, a widać ,że Władysław Kosiniak -Kamysz walczy o swoją pozycję i nie chce być spychany na margines. Pani Anna z Przemyśla bardzo obawia się o koalicję , bo jak PiS dojdzie do władzy, to Kaczyński wszystkich pozamyka. wszystkich

Kolejnym tematem były dalsze losy posła Romanowskiego i Romana Giertycha oraz zwrot w kampanii wyborczej w USA. Kamala Harris może powalczyć z Trumpem, który ma teraz twardy orzech do zgryzienia.

Omówiono także inne kwestie, jak podróż byłego premiera Morawieckiego tani liniami lotniczymi oraz pomoc Polski dla Ukrainy - czy nas na to stać?

Widzowie nie tylko dzwonili do studia - dyskusje były bardzo gorące, ale też na bieżąco komentowali na platformie X. Wpisy były bardzo celne, trafnie podsumowujące polskich polityków.

