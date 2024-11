Nieelegancki atak na prezydenta Andrzeja Dudę. Chodzi o słynną reżyser

Wybrnęłam, prawda?

Agnieszka Holland to jedna z najwybitniejszych reżyserek w historii światowego kina. Tym razem nie chodzi jednak o błyśnięcie filmowym talentem, ale kontrowersyjnym poczuciem humoru. W programie "Kwiatki polskie" Holland oceniała kondycję polskich mediów. - Powstało to pojęcie symetryści, to pokazuje, w jak głębokiej… kanale jesteśmy - mówiła reżyser i po chwili dodała po uwadze prowadzącego, że najprawdopodobniej miała na myśli inne słow. - No to mogę powiedzieć: w jak głębokiej Dudzie jesteśmy (...) Wybrnęłam, prawda? Nie kłamiąc jednocześnie - wypaliła wyraźnie zadowolona z siebie wielka osobistość świata kultury.

Pokazowy program czystej wody

Występ Agnieszki Holland skrytykował poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Warchoł. - Towarzyszka Agnieszka Holland i pracownicy medialni TVP INFO w swoim pokazowym programie czystej wody pełni uśmiechniętej kultury i szacunku dla prezydenta Polski - napisał były wiceminister sprawiedliwości. W ostatnim czasie o Agnieszce Holland było głośno z powodu jej filmu "Zielona granica", który został zainspirowany kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy. Reżyserka krytykowała rząd PiS za postawę wobec migrantów. Teraz sprzeciwia się wobec niektórych elementów polityki migracyjnej obecnej władzy.

