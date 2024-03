Niebywałe, co spotkało Agatę Dudę! Takiego towarzystwa się nie spodziewała

Agata Duda towarzyszy prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas wizyty w Słowenii, gdzie spotkali się z tamtejszą pierwszą parą. Co ciekawe, prezydentem jest tam... Kobieta! To właśnie Nataša Pirc Musar sprawuje rolę głowy państwa, a jej mąż pełni funkcję pierwszego dżentelmena. To bardzo rzadko spotykane! Nasza pierwsza dama zapewne nie przywykła do takiego towarzystwa - zazwyczaj spotyka się z innymi pierwszymi damami i żonami liderów.

Polska i słoweńska pierwsza para spotkała się razem w Zamku w Brdo pri Kranju, co uwieczniają zdjęcia. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do Agaty Dudy Nataša Pirc Musar postawiła na damski garnitur w ciemnym kolorze, czerwona bluzkę i szpilki. Z kolei małżonka Andrzeja Dudy postawiła na zestawienie czarnej spódnicy i biało-czarnej marynarki, a do tego także dobrała szpilki.

Najważniejszymi tematami rozmów głów państw były między innymi kwestie związane z bezpieczeństwem, w tym propozycja zwiększenia wydatków na obronność wśród państw członkowskich NATO, omówienie sytuacji na Ukrainie, a także współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza. Nie zabrakło także wątków europejskich.

- Oba nasze państwa i narody są członkami Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy dzisiaj w tych największych międzynarodowych wspólnotach i – co ważne – nie ma między nami żadnych poważnych tematów spornych - mówił Andrzej Duda na konferencji.

Przywódcy poruszyli także temat sytuacji w Strefie Gazy. - Rozmawialiśmy o sytuacji w Strefie Gazy. Tu mamy jednolite stanowisko, oba nasze kraje są od lat zwolennikami rozwiązania dwupaństwowego i mamy nadzieję, że te wszystkie sytuacje konfliktowe między Izraelem a Palestyną na Bliskim Wschodzie takim dwupaństwowym rozwiązaniem w końcu się zamkną - powiedział prezydent RP.

