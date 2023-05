Nie żyje Riad Haidar. Poseł KO, lekarz i ojciec byłego partnera Dody miał 71 lat

Riad Haidar nie żyje. "Był po prostu bardzo dobrym człowiekiem"

Riad Haidar nie żyje - smutna wiadomość nadeszła 25 maja. - Rozmawiałem z Riadem jeszcze tydzień temu. Zmagał się z ciężką chorobą, ale nie brakowało mu optymizmu i nadziei. Miał być na posiedzeniu Sejmu. Niestety dziś rano zmarł. Riad był po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Będzie nam go bardzo brakowało - napisał we wzruszającym wpisie na Twitterze Dariusz Joński. Riad Haidar urodził się w Syrii, ale w 1989 roku otrzymał polskie obywatelstwo. W naszym kraju był przede wszystkim wspaniałym lekarzem, takim trochę w stylu doktora Judyma z "Ludzi bezdomnych". słynnej powieści Stefana Żeromskiego z 1900 roku.

Poruszające słowa Riada Haidara o swojej chorobie

Oprócz działalności w służbie zdrowia, Riad Haidar angażował się politycznie (należał do SLD, a potem do Inicjatywy Polskiej). Od 2019 roku był posłem Koalicji Obywatelskiej. W lutym zamieścił poruszający wpis o swojej chorobie. - Kochani, pewnie zauważyliście, że od jakiegoś czasu nie publikuje postów, nie jestem aktywny w mediach społecznościowych i co jest dla mnie najtrudniejsze, nie spotykam się z moimi małymi pacjentami Niestety zostanie tak, póki nie odzyskam pełni sił. Musiałem podjąć rękawice i zmierzyć się z chorobą. Pierwszy etap leczenia na szczęście mam już za sobą. Chciałbym bardzo podziękować koleżankom 👩‍⚕️ i kolegom 👨‍⚕️ lekarzom za objęcie mnie opieką i leczeniem. Wasz profesjonalizm, oddanie pacjentom i cierpliwość jest niespotykana. Dziękuje za wszystkie wiadomości oraz wsparcie, to wiele dla mnie znaczy Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Pamiętajcie, nie jestem facetem, który kiedykolwiek odpuszcza. Dużo MIŁOŚCI - pisał na Facebooku Riad Haidar.

Riad Haidar prywatnie. Był niedoszłym teściem Dody

O Riadzie Haidarze głośno było też z innych powodów. Lekarz i polityk miał dwóch synów. Emil Haidar swego czasu był partnerem Dody. Ich związek zakończył się burzliwym rozstaniem, a potem brutalną walką w sądzie. O lekarzu często mówiło się, że jest "niedoszłym teściem Dody". Drugi syn Riada Haidara - Kamil - związał się z Zofią Ślotałą, byłą partnerką Borysa Szyca. Riad Haidar mocno zaangażował się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Był długoletnim szefem sztabu WOŚP w Białej Podlaskiej. Gdy został odwołany ze stanowiska dyrektora oddziału neontologicznego w tym mieście, w obronę wziął go sam Jurek Owsiak. - Skąd taka decyzja? Raid Haidar to jeden z najbardziej cenionych neonatologów w Polsce! Posiada ogromną wiedzę specjalistyczną, kształci kolejne pokolenia młodych lekarzy, jego pracy i zaangażowaniu setki tysięcy najmłodszych pacjentów zawdzięcza życie i zdrowie - pisał oburzony twórca WOŚP.

Żegnaj przyjacielu😢Rozmawiałem z Riadem jeszcze tydzień temu. Zmagał się z ciężką chorobą, ale nie brakowało mu optymizmu i nadziei. Miał być na posiedzeniu Sejmu. Niestety dziś rano zmarł.Riad był po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Będzie nam go bardzo brakowało. pic.twitter.com/Q8dmYkNEjl— Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) May 25, 2023