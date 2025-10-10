Nie żyje prof. Adam Strzembosz. Miał 94 lata

Zmarł prof. Adam Strzembosz, sędzia w stanie spoczynku, profesor akademicki oraz były pierwszy prezes Sądu Najwyższego i szef Krajowej Rady Sądownictwa.

Prof. Adam Strzembosz urodził się w Warszawie, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a w PRL angażował się w działalność opozycyjną i niezależne struktury związkowe.

Był uważany za autorytet moralny i wzór niezależności, a za swoje zasługi dla przemian demokratycznych został uhonorowany Orderem Orła Białego w 2012 roku.

Adam Strzembosz był sędzią w stanie spoczynku oraz profesorem akademickim, co świadczy o jego głębokim zaangażowaniu zarówno w praktykę, jak i teorię prawa. W trakcie swojej służby publicznej pełnił szereg kluczowych funkcji, które ukształtowały polskie sądownictwo. Był wiceministrem sprawiedliwości, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, a także szefem Krajowej Rady Sądownictwa. Te stanowiska pozwoliły mu wywierać realny wpływ na kształtowanie się niezależnych instytucji państwowych. O śmierci prof. Adama Strzembosza poinformował były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki, dodając post i zdjęcia.

- Te zdjęcia trafią w przyszłości do podręczników historii. Był z z nami - sędziami, był ze mną, w najtrudniejszych momentach. Był dla nas wzorem. Dawał nam siłę i nadzieję. Dobry Bóg nagrodził Dobrego Człowieka - zmarł we śnie, nie cierpiąc. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie - napisał na Facebooku.

Do informacji odniósł się także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- To dla mnie bardzo trudna chwila. Przed sekunda się dowiedziałem, że nie żyje prof. Adam Strzembosz. Sędzia, legenda wymiaru sprawiedliwości. Miał poglądy etyczne i moralne, doświadczony w czasach komuny. Stał się człowiekiem, który chciał, aby nie było wojny polsko-polskiej, budował wymiar sprawiedliwości po 1989 roku - powiedział.

Tak poprzedni minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, podzielił się swoimi odczuciami.

- Prof. Adam Strzembosz był dla mnie i dla wielu prawników w Polsce wielkim autorytetem moralnym, wzorem niezależności i odwagi. Całym swoim życiem udowadniał, że praworządność, prawa człowieka i sprawiedliwość nie są pustymi słowami, ale zobowiązaniem wobec wspólnoty i państwa - napisał na Twitterze.

Młodość prof. Adama Strzembosza

Urodzony w Warszawie 11 września 1930 roku, Adam Strzembosz ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 1953 roku. Swoją karierę w wymiarze sprawiedliwości rozpoczął w 1956 roku, najpierw jako asesor, a następnie jako sędzia, specjalizując się w sprawach nieletnich. Jego zaangażowanie w naukę prawa zaowocowało uzyskaniem tytułu doktora w 1969 roku oraz habilitacji w 1979 roku, co podkreśla jego akademickie osiągnięcia.

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Adam Strzembosz aktywnie sprzeciwiał się autorytarnemu reżimowi. Po 1980 roku zaangażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, co było wyrazem jego niezłomnej postawy i dążenia do niezależności wymiaru sprawiedliwości.

Uznanie i odznaczenia

W 2012 roku prof. Strzembosz został uhonorowany Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. Order ten został przyznany "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za obronę zasad praworządności, godności i niezależności sędziowskiej w czasach PRL-u, za tworzenie państwa prawa w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej". To odznaczenie jest świadectwem jego nieocenionego wkładu w budowanie demokratycznego państwa prawa.

