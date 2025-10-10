Nie żyje prof. Adam Strzembosz. Miał 94 lata

Sara Osiecka
2025-10-10 11:32

W wieku 94 lat zmarł profesor Adam Strzembosz, postać wybitna w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Informację o jego odejściu przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Stanisław Zabłocki, były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego. Profesor Strzembosz był sędzią, który odegrał kluczową rolę w budowaniu niezależnego sądownictwa w Polsce po 1989 roku.

Autor: MAREK ZIELINSKI / SE / EAST NEWS
  • Zmarł prof. Adam Strzembosz, sędzia w stanie spoczynku, profesor akademicki oraz były pierwszy prezes Sądu Najwyższego i szef Krajowej Rady Sądownictwa.
  • Prof. Adam Strzembosz urodził się w Warszawie, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a w PRL angażował się w działalność opozycyjną i niezależne struktury związkowe.
  • Był uważany za autorytet moralny i wzór niezależności, a za swoje zasługi dla przemian demokratycznych został uhonorowany Orderem Orła Białego w 2012 roku.

Adam Strzembosz był sędzią w stanie spoczynku oraz profesorem akademickim, co świadczy o jego głębokim zaangażowaniu zarówno w praktykę, jak i teorię prawa. W trakcie swojej służby publicznej pełnił szereg kluczowych funkcji, które ukształtowały polskie sądownictwo. Był wiceministrem sprawiedliwości, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, a także szefem Krajowej Rady Sądownictwa. Te stanowiska pozwoliły mu wywierać realny wpływ na kształtowanie się niezależnych instytucji państwowych. O śmierci prof. Adama Strzembosza poinformował były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki, dodając post i zdjęcia.

Te zdjęcia trafią w przyszłości do podręczników historii. Był z z nami - sędziami, był ze mną, w najtrudniejszych momentach. Był dla nas wzorem. Dawał nam siłę i nadzieję. Dobry Bóg nagrodził Dobrego Człowieka - zmarł we śnie, nie cierpiąc. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie - napisał na Facebooku.

Do informacji odniósł się także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

To dla mnie bardzo trudna chwila. Przed sekunda się dowiedziałem, że nie żyje prof. Adam Strzembosz. Sędzia, legenda wymiaru sprawiedliwości. Miał poglądy etyczne i moralne, doświadczony w czasach komuny. Stał się człowiekiem, który chciał, aby nie było wojny polsko-polskiej, budował wymiar sprawiedliwości po 1989 roku - powiedział.

Tak poprzedni minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, podzielił się swoimi odczuciami.

- Prof. Adam Strzembosz był dla mnie i dla wielu prawników w Polsce wielkim autorytetem moralnym, wzorem niezależności i odwagi. Całym swoim życiem udowadniał, że praworządność, prawa człowieka i sprawiedliwość nie są pustymi słowami, ale zobowiązaniem wobec wspólnoty i państwa - napisał na Twitterze.

Młodość prof. Adama Strzembosza

Urodzony w Warszawie 11 września 1930 roku, Adam Strzembosz ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 1953 roku. Swoją karierę w wymiarze sprawiedliwości rozpoczął w 1956 roku, najpierw jako asesor, a następnie jako sędzia, specjalizując się w sprawach nieletnich. Jego zaangażowanie w naukę prawa zaowocowało uzyskaniem tytułu doktora w 1969 roku oraz habilitacji w 1979 roku, co podkreśla jego akademickie osiągnięcia.

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Adam Strzembosz aktywnie sprzeciwiał się autorytarnemu reżimowi. Po 1980 roku zaangażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, co było wyrazem jego niezłomnej postawy i dążenia do niezależności wymiaru sprawiedliwości.

Uznanie i odznaczenia

W 2012 roku prof. Strzembosz został uhonorowany Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. Order ten został przyznany "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za obronę zasad praworządności, godności i niezależności sędziowskiej w czasach PRL-u, za tworzenie państwa prawa w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej". To odznaczenie jest świadectwem jego nieocenionego wkładu w budowanie demokratycznego państwa prawa.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki