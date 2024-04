Nie żyje były poseł PO. Miron Sycz miał 64 lata

o co chodzi?

W nadchodzących wyborach samorządowych Miron Sycz kandydował do sejmiku województwa z okręgu obejmującego Elbląg i północno-zachodnią część regionu. W lokalach wyborczych jego okręgu znajdzie się informacja o śmierci kandydata. Miron Sycz do ostatnich dni pracował jako wicemarszałek warmińsko-mazurskiego. Przez wiele lat aktywnie działał na rzecz społeczności polskich Ukraińców - kierował liceum z ukraińskim językiem wykładowym w Górowie Iławeckim, następnie na jego bazie założył Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, w którym od 1990 do 2007 pełnił funkcję dyrektora. Był pierwszym w polskim parlamencie posłem, który składał ślubowanie ubrany w soroczkę tj. wyszywaną haftem krzyżykowym koszulę. Sycz pracował w Sejmie VI i VII kadencji.

Polityk zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Jego pogrzeb ma się odbyć w najbliższy wtorek, 9 kwietnia na cmentarzu w Dywitach.