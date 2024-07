Nie Tusk ani Hołownia! To on powinien wystartować w wyborach prezydenckich

Przed Ukrainą jest długa i wyboista droga do NATO. Ale powinna się już rozpocząć

Do wyborów prezydenckich zostało jeszcze sporo czasu, jednak decyzja, kto powinien w nich wystartować. PiS musi poszukać kandydata, który może powtórzyć sukces Andrzeja Dudy, z kolei koalicja rządząca ma inny problem. Liderzy ugrupowań muszą uzgodnić, czy wystawią jednego, wspólnego kandydata dla całej koalicji, czy każdy z nich postawi na swojego reprezentanta.

Kto mógłby wystartować jako wspólny kandydat KO, Lewicy i Trzeciej Drogi? Sprawdziliśmy to w naszym sondażu przeprowadzonym przez Pollster. Respondenci mogli wybrać jednego z zaproponowanych polityków. Najwięcej głosów otrzymał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na którego wskazało 61 proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajął Szymon Hołownia z wynikiem 15 proc. Podium zamyka Donald Tusk, na którego wskazało 7 proc. badanych.

Kolejne miejsce z 5 proc. poparciem zajął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ministra ds. rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymali po 3 proc. głosów. 6 proc. stwierdziło, że nie wie, na kogo oddać swój głos.

Politycy z pewnością będą mieć nie lada orzech do zgryzienia, by zastanowić się, czy postawić na wspólnego kandydata i tego, kto nim będzie. Z naszego sondażu wynika, że to właśnie Rafał Trzaskowski byłby najlepszym reprezentantem koalicji rządzącej.Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-9 lipca 2024 roku na próbie 1028 dorosłych Polaków.

