Nawrocki podjął decyzję! Chce zwołać Radę Gabinetową

Prezydent Karol Nawrocki rozważa zwołanie Rady Gabinetowej, podał Polsat News. Zdaniem mediów ma chodzi o zajęcie się temat sytuacji w ochronie zdrowia, która zdaniem prezydenta jest "dramatyczna". Na razie nie wiadomo, jaki ma być termin Rady, ale Pałac Prezydencki próbuje ustalić datę i niebawem podać konkrety.

Przypomnijmy, że już kilka dni temu, w wywiadzie dla telewizji Republika, którego udzielił prezydent został poruszony temat służby zdrowia. - Rozważam, czy na początku roku nie zwołać Rady Gabinetowej ws. sytuacji w służbie zdrowia. Nie można zostawić pacjentów samych. Jest to wypadkowa fatalnego stanu finansów publicznych, która znajduje odbicie we wszystkich sferach życia społecznego – wskazał wówczas prezydent Karol Nawrocki.

Tusk o sytuacji w ochronie zdrowia

Temat szpitali i służby zdrowia został też poruszony w czasie konferencji prasowej premiera. Donald Tusk w piątek, 14 listopada, odniósł się do wypowiedzi jednego z dziennikarzy, który powiedział o pacjentach odsyłanych przez szpitale, również onkologiczne. - Nie są pacjenci onkologiczni odsyłani. To jest kłamstwo, prostowaliśmy te informacje - podkreślił Donald Tusk. - Do tej pory informacje, jakie przekazywano, były sprawdzane natychmiast i okazywały się nieprawdziwe - dodał szef rządu.

Dziennikarz wskazał na wypowiedzi na ten temat rzecznika Naczelnej Rady Lekarskiej Jakuba Kosikowskiego z 3 listopada. - Znam tę wypowiedź, wycofał się z niej, ponieważ natychmiast zostało to sprostowane. Nie podał żadnego przykładu - powiedział premier. Dodał, że wykorzystywanie takiego argumentu jest podłe, gdy nie ma takich faktów. - To jest granie ludźmi ciężko chorymi, taka gra polityczna - ocenił.

Premier podkreślił, że szpitale nie mają prawa odsyłać tych chorych i zaznaczył, że do tej pory nie było takiej sytuacji. - Jak się pojawi choćby jeden taki przypadek, osobiście pani minister zdrowia będzie interweniować - powiedział. Zaznaczył, że rozmawiał na ten temat z szefową Ministerstwa Zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą.

Rada Gabinetowa - czym jest, jakie ma zadania?

Rada Gabinetowa ma swoje konkretne kompetencje. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Rada nie ma jednak kompetencji takich, jak ma Rada Ministrów. Jej decyzje i wypracowane stanowiska nie mają charakteru prawnie wiążącego, ale przede wszystkim mają kontekst polityczny. Jak czytamy na stornie prezydnet.pl: - Prezydent może zwracać uwagę Rady Ministrów na ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań Rządu w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.