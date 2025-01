Nawrocki wspiera Caritas. Co sądzi o groźbach wobec Owsiaka?

Paweł Kukiz o polskim systemie politycznym: "To nie demokracja!"

— Czy ja jestem ujęty w tym wniosku pana Jerzego Owsiaka do policji? Ja nie podsycam do żadnej nienawiści — powiedział Nawrocki, podkreślając, że jego działania są dalekie od jakichkolwiek przejawów agresji. Kandydat dodał również, że sprawę powinny zbadać odpowiednie organy ścigania.

„Od lat wspieram Caritas”

Zapytany o swoje stanowisko wobec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Narwocki wyraźnie zaznaczył, że jego wsparcie koncentruje się na innych działaniach charytatywnych.

— Od wielu lat wspieram Caritas — podkreślił, unikając jednoznacznych deklaracji wobec WOŚP.

Jego wypowiedź szybko odbiła się szerokim echem, szczególnie w kontekście wyborów prezydenckich. Opinie na temat postawy Nawrockiego wobec WOŚP podzieliły zarówno opinię publiczną, jak i ekspertów. Wybory prezydenckie stają się polem dyskusji nie tylko o polityce, ale i wartościach moralnych kandydatów.

Groźby wobec Owsiaka w centrum uwagi

Jerzy Owsiak poinformował, że groźby, które otrzymywał, były wyjątkowo brutalne i niepokojące. — Te konkretne historie, numery telefonów, adresy mailowe przekazaliśmy do policji. Autorzy gróźb, liczcie się z konsekwencjami — napisał lider WOŚP w mediach społecznościowych.

Owsiak wskazał również, że od wielu lat jest celem nagonki ze strony prawicowych mediów, co w jego ocenie mogło wpłynąć na eskalację gróźb. — Jeżeli dożyję jutra — to nie jest śmieszne — nadal będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału WOŚP dla onkologii i hematologii dziecięcej — dodł.

Polaryzacja w kampanii prezydenckiej

Sprawa gróźb wobec Jerzego Owsiaka to tylko jeden z wielu tematów, które wywołują emocje w trakcie obecnej kampanii prezydenckiej. W kontekście wypowiedzi Karola Nawrockiego pojawiają się pytania, czy brak jednoznacznego wsparcia dla WOŚP wpłynie na postrzeganie kandydata przez wyborców. Z kolei sam Nawrocki stanowczo zaznacza, że jego priorytetem jest działanie na rzecz wspierania Caritas oraz promowanie wartości chrześcijańskich.

