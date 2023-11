Mateusz Morawiecki może zrezygnować. Ujawniamy dlaczego w PIS mówi się o możliwej rezygnacji z powierzonej mu misji

Dzisiaj, na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji, premier poda swój rząd do dymisji. Prezydent zapowiedział, że to właśnie Mateuszowi Morawieckiemu powierzy misję tworzenia kolejnego rządu. Stanie się w najbliższych dniach, a może nawet godzinach po ustąpieniu ekipy PiS. - Wtedy ruszą też rozmowy z innymi klubami, żeby sprawdzić, czy możemy liczyć na jakiekolwiek porozumienie programowe – mówi nam rzecznik rządu Piotr Muller (34 l.). Politycy PiS w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że nie widzą szans na przekonanie 37 posłów (z list PiS dostało się 194) do opowiedzenia się za Morawieckim. - Podjęliśmy próbę, żeby nie było wrażenia, że się poddajemy. To ma głównie psychologiczny charakter. - słyszymy od jednego z polityków, który woli pozostać anonimowy. W sobotnim wystąpieniu prezes Prawa i Sprawiedliwości ostro zaatakował politycznych oponentów, ale przyznał niejako, że jego formacja straciła władzę. - Polska będzie zatruta, terroryzowana przez mafie śmieciowe i inne mafie. I taką przyszłość nam tu szykuje rząd, który został nam zaimplementowany – mówił Jarosław Kaczyński. Zdaniem politologa Olgierda Annusewicza (46 l.) to próba utrzymania elektoratu przy pomocy radykalizacji retoryki. - Tym samym potwierdza to, że pogodził się z porażką, z faktem, że władza wkrótce zostanie przekazana – twierdzi ekspert. Z naszych informacji wynika nawet, że Mateusz Morawiecki zrezygnuje z misji tworzenia rządu i nie wystąpi do Sejmu o wotum zaufania. - To oczywiste, że nie chce stać się symbolem porażki całego obozu – mówi nam jeden z polityków PiS. Zdaniem dr Sergiusza Trzeciaka, to miałoby sens. - Teraz, kiedy druga strona ma już zawiązaną umowę koalicyjną, nie opłaca się brnąć w tworzenie nowego gabinetu– twierdzi politolog, autor książki "Drzewo kampanii wyborczej2.0"

