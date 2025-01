„Nasza pamięć to wasze cierpienie” – poruszające słowa Piotra Cywińskiego do ocalałych z Auschwitz

„Dzięki wam – ocalałym”

„Nasza pamięć jest tak bardzo owocem waszych przeżyć; waszego życia. Nie ma słów, drodzy, jak za to wam dziękować” – tymi słowami Piotr Cywiński rozpoczął swoje przemówienie, zwracając się do ocalałych z Auschwitz-Birkenau. Przypomniał, jak kluczową rolę w zachowaniu pamięci o historii obozu odgrywają ich świadectwa, które nie tylko uczą o przeszłości, ale są także ostrzeżeniem przed zagrożeniami, jakie niesie odradzanie się ideologii nienawiści.

Wstrząsające wystąpienie ocalałego z Auschwitz Leona Weintrauba

Cywiński wspomniał o znaczeniu pamięci w swoim życiu: „Dorastając, zrozumiałem, że pamięć pozostaje z nami od najwcześniejszych doświadczeń. Najbardziej zrozumiałem to tutaj, w Auschwitz. Dzięki wam – ocalałym”. Jego słowa były wyrazem głębokiego uznania dla tych, którzy przeżyli piekło obozu i zdecydowali się dzielić swoimi wspomnieniami, mimo ogromnego bólu, jaki to niesie.

Historia i pamięć – dwa różne światy

Dyrektor Muzeum Auschwitz zwrócił uwagę na różnicę między nauką historii a kultywowaniem pamięci. „Historia to znajomość faktów; pamięć to ich świadomość” – podkreślił, wskazując, że to właśnie pamięć może wywołać traumę, ale jednocześnie jest kluczem do zrozumienia świata i budowania lepszej przyszłości.

Cywiński zaapelował o zmianę podejścia do edukacji: „Nasze programy edukacyjne muszą ulec zmianie, ponieważ pamięć nie jest kwestią kultury; jest kwestią tożsamości. Bez niej nie wiemy, którą drogę wybrać. A jeśli naprawdę jej nie masz, to uwierz: twoi wrogowie wymyślą ci pamięć”. Jego słowa były ostrzeżeniem przed manipulowaniem historią i przed zapominaniem o przeszłości, co może prowadzić do odradzania się ideologii nienawiści.

„Niech pamięć zacznie żyć”

W końcowej części przemówienia Cywiński zwrócił się bezpośrednio do uczestników obchodów, zachęcając ich do aktywnego działania. „Zrób coś dobrego, tak jak potrafisz najlepiej. Zrób to dla innych, a zobaczysz, że zrobiłeś to też dla siebie. Zrób to na skalę swoich możliwości. Ale zrób” – mówił, apelując o zaangażowanie w utrzymanie pamięci o ofiarach Auschwitz i przeciwdziałanie bierności wobec przejawów nietolerancji i nienawiści.

„Niech wreszcie twoja pamięć zacznie żyć. Bo to właśnie pamięć jest twoją podporą, pomocą, twoim przeczuciem. Tobą” – dodał, wskazując, że pamięć może być zarówno ciężarem, jak i źródłem siły w budowaniu przyszłości wolnej od uprzedzeń i nienawiści.

Pamięć jako fundament przyszłości

Słowa Piotra Cywińskiego podczas obchodów 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz były nie tylko hołdem dla ocalałych, ale także wezwaniem do refleksji nad rolą pamięci w dzisiejszym świecie. Wskazał, że to od współczesnych pokoleń zależy, czy pamięć o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej przetrwa jako przestroga i lekcja dla przyszłości.

