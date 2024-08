Narada liderów koalicji rządzącej. Podział funduszy w trakcie

W ubiegły piątek premier Donald Tusk informował, że na poniedziałek planowane jest spotkanie z Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Włodzimierzem Czarzastym i wszystkimi ministrami, żeby rozmawiać o budżecie. "Naprawdę, my damy radę. Czasami się pospieramy, ale damy radę. Nie zawiodę was" – zapewnił Tusk.

W środę w Warszawie ma się odbyć posiedzenie rządu. Jak informował minister sportu Sławomir Nitras, ministrowie mają się zająć projektem budżetu na 2025 r.

W połowie czerwca rząd przyjął założenia do projektu. Resort finansów przewiduje, że wzrost PKB w 2025 r. wyniesie 3,7 proc., a inflacja średnioroczna 4,1 proc. Przyjęto, że bezrobocie rejestrowane na koniec 2025 r. sięgnie 4,9 proc. Założono też wzrost płac w gospodarce narodowej o 7,1 proc., a w samym sektorze przedsiębiorstw o 7,3 proc. Rząd zaproponował średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 r. na 104,1 proc. w ujęciu nominalnym.

W ubiegły czwartek wieczorem odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej - KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 - m.in. ws. rozbieżności w stanowiskach koalicjantów przed zbliżającym się powakacyjnym posiedzeniem Sejmu.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty pytany o te spotkania zapewniał, że liderzy cały czas rozmawiają ze sobą. „Informacje, że coś zostało wznowione lub zawieszone, są nieprawdziwe. Nie było momentu, kiedy byśmy się przestali spotykać. Były wakacje, które teraz się kończą” - powiedział PAP.

Pytany o efekty negocjacji budżetowych i na ile projektów, na których zależy Lewicy, uda się znaleźć konsensus, wicemarszałek zastrzegł, że wciąż trwają dyskusje na ten temat. „Rozmawiamy i będziemy rozmawiali do końca września, żeby wszystkie cztery strony koalicji były usatysfakcjonowane. Wszyscy zgłaszają swoje propozycje, a minister (finansów Andrzej) Domański informuje, jaki jest stan kasy. Decyzja będzie wspólna. Jak to się zakończy? Zobaczymy. Musicie nam dać trochę czasu” - zaapelował.

Według nieoficjalnych informacji, Tusk nie chce prezentów tuż przed wyborami. Według źródła cytowanego przez onet.pl:

To się nie uda, bo to jest działanie à la PiS. Robili tak przez osiem lat. Wrzucali trzynaste emerytury w środek kampanii, ruszali z wypłatą konkretnych świadczeń na kilka tygodni przed wyborami. Nie jestem przekonany, że to aż tak wspaniale działało. Rok temu robili to samo i stracili władzę. Poza tym jestem przekonany, że Tusk nie zgodzi się na takie triki