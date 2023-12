Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Napieralski zasiądzie w komisji śledczej? Wszystko wyjaśnił

Grzegorze Napieralski był gościem "Sedna sprawy". Zapytany o to, czy planuje zasiadać w którejś z komisji śledczych, odparł: - Nie. Ja skupiłem się szczególnie i chce się skupić na dwóch obszarach, to jest cyfryzacja i nowa technologia, głównie kwestie dotyczące uregulowań prawnych, algorytmów i sztucznej inteligencji. Druga rzecz to bardziej społeczny temat, sprawy psychiczne dzieci i młodzieży i onkologiczne.