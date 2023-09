Najważniejsze wybory. Paweł Zalewski przedstawia wizję Trzeciej Drogi. Co Trzecia Droga proponuje Polakom?

Co zeznał mężczyzna, który miał zaatakować Borysa Budkę w galerii handlowej

W debacie wzięło udział sześciu przedstawicieli poszczególnych komitetów. Reprezentantami byli: Prawo i Sprawiedliwość – Marcin Ociepa (nr 1 w debacie), Nowa Lewica – Maciej Konieczny (numer dwa w debacie), Koalicja Obywatelska – Jan Grabiec (nr 3 w debacie), Trzecia Droga – Paweł Zalewski (nr 4 w debacie), Konfederacja – Konrad Berkowicz (nr 5 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy – Jerzy Michalak (nr 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w trzech obszarach tematycznych: bezpieczeństwo, praworządność i polityka zagraniczna, II każdy uczestnik debaty zadaje trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III dwie rundy wylosowanych pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

I runda: Co Polakom oferuje Trzecia Droga?

1. W obliczu ostatnich wypowiedzi przedstawicieli rządu polskiego i ukraińskiego, jak powinna wyglądać współpraca naszych państw zarówno w kontekście militarnym jak i gospodarczym?

- PiS nie potrafi wykorzystać potencjału, jaki powstał po rozpoczęciu wojny. Nie potrafi wykorzystać instrumentów, jakie posiadamy w UE aby wpłynąć na politykę Brukseli, aby pomagała Ukrainie, a jednocześnie chroniła interesy państw UE. Trzecia Droga w przyszłym rządzie to zmieni. Będzie wsparcie międzynarodowe dla Ukrainy i ochrona naszego rynku.

2. Polska będzie potrzebować coraz więcej imigrantów, by zapełnić lukę na rynku pracy. Jak powinna wyglądać polska polityka migracyjna i kto powinien nadzorować politykę wizową?

- Afera wizowa jest aferą przemytniczą. Nie wiemy kto do Polski przyjechał. 250 tys. wiz oznacza, że nikt nie kontrolował tych ludzi. Nie ma polityki migracyjnej. Polska potrzebuje migrantów w oparciu o legalne wizy a nie łapówki.

3. Jak powinna wyglądać polska polityka w strukturach Unii Europejskiej? I jak doprowadzić do szybkiej wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy?

- Jesteśmy realistami i widzimy w UE fantastyczny instrument rozwiązywania konfliktów. I chcemy to wykorzystać. PiS tego nie potrafi, oni z kąta krzyczą na kogoś, że źle robią. Trzeba wrócić do negocjacji i kompromisu.

4. W kolejnych sondażach policja notuje wyraźny spadek zaufania społecznego. Co zrobić, by to zaufanie odbudować?

- Po awanturze w Otwocku, gdy policja zatrzymała posłankę Gajewską, usłyszałem od byłego policjanta, że nie rozumie jak może być komendantem człowiek, który naraża życie swoich pracowników i powinien usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Jeśli nie zmienimy szefów policji to nic się nie zmieni.

II runda

Pytanie od Marcina Ociepy: Jeden z kandydatów Trzeciej Drogi zaprosił Frasyniuka do debaty. Przypomina, że on nazwał polskich żołnierzy psami. Pan popiera taki język?

- Pan wie, że ja takiego języka nie używam. Ale ta kwestia jest istotna. Dziś PiS zrobiło wielką kampanię wokół filmu „Zielona granica”. Chodzi o wykorzystanie filmu do dalszego dzielenia Polaków. A Polacy będą dopiero bezpieczni, gdy podzieleni nie będą.

Pytanie od Konrada Berkowicza: Był pan w wielu ugrupowaniach. PSL głosował za połową ustaw z PiS.

- Jesteśmy partią racjonalną, tak było w przypadku COVID, wspieraliśmy działania rządu. Dziękuję, że przypomniał pan moją drogę. PiS się bardzo od tamtej pory zmienił, PO też. A Konfederacja w sprawach, gdy PiS brakowało głosów, pomagała PiS.

Pytanie od Jerzego Michalaka: Pan Tomasz Zimoch z Warszawy został jedynką we Wrocławiu. - To fantastyczny człowiek, przyjaciel i sprawozdawca sportowy. I społecznik, który reaguje na każdą interwencję.

III runda

Czy jest pan za świadczeniami emerytalnymi dla Ukraińców? - Jestem za tym aby odróżnić wypłaty socjalne dla obywateli polskich od ubezpieczeń społecznych dla obcokrajowców.

Czy wobec nasilenia problemów z migrantami, Polska powinna poprosić Frontex? - Emigracja to problem całej UE, Polska powinna mieć politykę migracyjną.

IV runda

Polska należy do Polek i Polaków, a nie tej czy innej partii. Mamy do czynienia z polaryzacją. Trzecia Droga doprowadzi do tego, aby znaleźć dla Polaków wspólną płaszczyznę i wspólny program. Będziemy załatwiać sprawy dla każdego Polaka i każdej Polki.