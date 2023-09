Najważniejsze wybory. Maciej Konieczny przedstawia wizję Nowej Lewicy. Co Lewica proponuje Polakom?

Zapraszamy do relacji

W debacie wzięło udział sześciu przedstawicieli poszczególnych komitetów. Reprezentantami byli: Prawo i Sprawiedliwość – Marcin Ociepa (nr 1 w debacie), Nowa Lewica – Maciej Konieczny (numer dwa w debacie), Koalicja Obywatelska – Jan Grabiec (nr 3 w debacie), Trzecia Droga – Paweł Zalewski (nr 4 w debacie), Konfederacja – Konrad Berkowicz (nr 5 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy – Jerzy Michalak (nr 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w trzech obszarach tematycznych: bezpieczeństwo, praworządność i polityka zagraniczna, II każdy uczestnik debaty zadaje trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III dwie rundy wylosowanych pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

I runda: Co Polakom oferuje Nowa Lewica?

1. W obliczu ostatnich wypowiedzi przedstawicieli rządu polskiego i ukraińskiego, jak powinna wyglądać współpraca naszych państw zarówno w kontekście militarnym jak i gospodarczym?

- Strategicznym interesem Polski jest współpraca z Ukrainą, ale także troska o ochronę własnego rynku. Zastanawiające jest bezprecedensowe zaangażowanie Polaków, które nie przekłada się na politykę rządu. Porażką rządu jest brak ochrony rynku w interesie Brukseli. Potrzeba dialogu z Kijowem i Brukselą a rząd tego nie potrafi.

2. Polska będzie potrzebować coraz więcej imigrantów, by zapełnić lukę na rynku pracy. Jak powinna wyglądać polska polityka migracyjna i kto powinien nadzorować politykę wizową?

- W polskiej polityce migracyjnej jest bezprawie. Mamy sytuację, w której każdy może kupić wizy. A na granicy mają miejsce nielegalne pushbacki. Nie mamy legalnych procedur, które sprawię że wiemy, kto przebywa na terytorium Polski. Powinien być nadzór nad polityką wizową. Ta afera obnaża hipokryzję tej władzy, która sprzedawała wizy na straganach.

3. Jak powinna wyglądać polska polityka w strukturach Unii Europejskiej? I jak doprowadzić do szybkiej wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy?

- Nie ma środków z KPO bo dla Ziobry ważniejsze są awantury. Ministrem można uczynić Czesława Michniewicza, bo ma pomysły jak walczyć o polskie interesy. My potrzebujemy dalszej integracji europejskiej także pod względem standardów społecznych. Od tego zależy nasza przyszłość. Trzeba to współtworzyć w ramach UE.

4. W kolejnych sondażach policja notuje wyraźny spadek zaufania społecznego. Co zrobić, by to zaufanie odbudować?

- Policja jest upolityczniona i działa na zlecenie rządu i dlatego ostatnio wciągnęła posłankę Gajewską do samochodu. Policja nie jest służbą państwa, tylko partyjną. Policja jest niedofinansowana i funkcjonariusze nie mogą sobie zrobić herbaty. Trzeba ją też nadzorować aby nie było nadużyć

II runda

- (konkurenci nie zadali posłowi Lewicy pytania)

III runda

Co z nakładami na wojsko? - Wobec zagrożenia ze strony Rosji konieczna jest modernizacja sprzętu dla armii. Wydatki muszą być większe, ale nie powinny przekraczać 2 proc. Mrzonki o 300-tys. armii są sprzeczne z naszymi możliwościami demograficznymi. Potrzebne są wydatki ale kontynuowane przez kolejne rządy i muszą być one transparentne.

- Co z CPK? - To trudne pytanie. W CPK ma być budowa szybkich kolei, nie chcemy rezygnować z tych inwestycji ale trzeba zweryfikować szlaki, aby nie były wytyczane wbrew woli mieszkańców i trzeba zweryfikować zasadność budowy tego lotniska.

IV runda

Polska zasługuje na rząd, który będzie nas reprezentował w sposób skuteczny. Rolnicy nie mogą doczekać się na umowę społeczną. Musimy być pewni, że Europa zapewni nam specjalne warunki dla Polaków, ale ich nie wywalczy PiS. Strategiczny sojusz z Ukrainą okazał się dla PiS mniej ważny niż kilka procent głosów Konfederacji.