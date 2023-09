Najważniejsze wybory. Konrad Berkowicz przedstawia wizję Konfederacji. Co Konfederacja proponuje Polakom?

Najważniejsze wybory. Marcin Ociepa przedstawia wizję PiS. Co Zjednoczona Prawica proponuje Polakom?

Najważniejsze wybory. Maciej Konieczny przedstawia wizję Nowej Lewicy. Co Lewica proponuje Polakom?

Najważniejsze wybory. Jan Grabiec przedstawia wizję KO. Co Koalicja Obywatelska proponuje Polakom?

Najważniejsze wybory. Paweł Zalewski przedstawia wizję Trzeciej Drogi. Co Trzecia Droga proponuje Polakom?

W debacie wzięło udział sześciu przedstawicieli poszczególnych komitetów. Reprezentantami byli: Prawo i Sprawiedliwość – Marcin Ociepa (nr 1 w debacie), Nowa Lewica – Maciej Konieczny (numer dwa w debacie), Koalicja Obywatelska – Jan Grabiec (nr 3 w debacie), Trzecia Droga – Paweł Zalewski (nr 4 w debacie), Konfederacja – Konrad Berkowicz (nr 5 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy – Jerzy Michalak (nr 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w trzech obszarach tematycznych: bezpieczeństwo, praworządność i polityka zagraniczna, II każdy uczestnik debaty zadaje trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III dwie rundy wylosowanych pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

I runda: Co proponuje Konfederacja?

1. W obliczu ostatnich wypowiedzi przedstawicieli rządu polskiego i ukraińskiego, jak powinna wyglądać współpraca naszych państw zarówno w kontekście militarnym jak i gospodarczym?

- Mądry poseł po szkodzie, bo wszyscy zmieniają front. Wystawiamy Ukrainie rachunek za pomoc militarną i ekonomiczną. W sumie ponad 100 mld zł a wdzięczności brak. Powinniśmy domagać się ekshumacji zwłok ofiar Wołynia i wycofania skargo do WTO. I wycofać powinniśmy przywileje socjalne jak prawo emerytalne za jeden dzień i 40 zł za dzień pobytu w Polsce.

2. Polska będzie potrzebować coraz więcej imigrantów, by zapełnić lukę na rynku pracy. Jak powinna wyglądać polska polityka migracyjna i kto powinien nadzorować politykę wizową?

- Nadzór powinny pełnić służby te, które są teraz, tylko w sposób transparentny w oparciu o jawną strategię. PiS oszukiwało, że sprzeciwia się migracji obcej kulturowo. Dowiedzieliśmy się, że sprowadzili 45 tys. osób w 6 miesięcy i kilkadziesiąt tysięcy z krajów muzułmańskich.

3. Jak powinna wyglądać polska polityka w strukturach Unii Europejskiej? I jak doprowadzić do szybkiej wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy?

UE przekracza swoje kompetencje wtrącając się w nasze sądownictwo. Aby móc negocjować z UE nie można mówić publicznie że nigdy nie możemy wyjść z UE. Unia nie jest jedyną drogą.

4. W kolejnych sondażach policja notuje wyraźny spadek zaufania społecznego. Co zrobić, by to zaufanie odbudować?

Policja traci zaufanie jeśli musi egzekwować zbójeckie prawo. Apogeum były nielegalne ustawy covidowe, nielegalne według NIK a policja wystawiała mandaty za brak maseczki.

II runda

Pytanie od Macieja Koniecznego: Czy wyciągniecie konsekwencje wobec Juliusza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego?

- Janusz Korwin-Mikke mówił jasno, że Ukraina nie może przegrać wojny z Rosją, bo będziemy mieli groźnego sąsiada. I mówił, że w polskim interesie Ukraina nie powinna wygrać całkowicie bo będzie miała pretensje terytorialne. Korwin-Mikke kieruje się chłodnym rozumem a nie fobiami. Trzeba wspierać Ukrainę ale wymagając czegoś w zamian.

Pytanie zadał Paweł Zalewski: Pochodzi od mieszkanki Marek - jak to jest z zakazem aborcji. Czy jest pan za całkowitym zakazem aborcji gdy ciąża pochodzi z przestępstwa? - Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek o sprawdzenie zgodności ustawy z Konstytucją i można dokonywać aborcji gdy ciąża jest z gwałtu albo zagraża życiu kobiety. Zgadzam się z tym stanem prawnym.

III runda

Co zrobić aby skrócić czas oczekiwania na sprawy sądowe? - W naszych dokumentach mamy naprawę sądownictwa, przywrócenie trójpodziału władzy i oddzielenie ministra od prokuratora generalnego. Uważamy też, że sędziowie mają za mało asystentów.

Czy ponad 2 mld zł na TVP lepiej wydać na coś innego? - Najlepiej tym kosztem obniżyć podatki. Im niższe tym więcej pieniędzy w portfelach obywateli.

IV runda

Jako Konfederacja byliśmy jedynymi, którzy sprzeciwiali się segregacji sanitarnej i byliśmy nazywani szurami i siewcami śmierci. Wojna pokazała że można maseczki zdjąć.