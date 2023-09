Najważniejsze wybory. Katarzyna Kotula przedstawia wizję Lewicy. Co proponuje Polakom?

W debacie wzięło udział sześć przedstawicielek poszczególnych komitetów. Reprezentantkami były: Nowa Lewica - Katarzyna Kotula (numer 1 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy - Katarzyna Suchańska (numer 2 w debacie), Trzecia Droga - Urszula Nowogórska (numer 3 w debacie), Konfederacja - Anna Bryłka (nr 4 w debacie), Koalicja Obywatelska - Aleksandra Gajewska (numer 5 w debacie) oraz Prawo i Sprawiedliwość - Mirosława Stachowiak-Różecka (numer 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w trzech obszarach tematycznych: gospodarka, światopogląd, polityka społeczna, II każdy uczestnik debaty zadaje trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III dwie rundy wylosowanych pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

Co Polakom oferuje Koalicja Obywatelska?

1. Według sondaży drożyzna to dziś nadal główna zmora Polaków. Wg ekspertów ceny energii mogą wzrosnąć od nowego roku nawet o 70 proc. Jak skutecznie i szybko walczyć z rosnącymi cenami?

- Wciąż nie ma środków z KPO, żeby inwestować w energetykę, fotowoltaikę, farmy, żebyśmy mogli zamrozić ceny gazu. PiS to zaprzepaścił.

2. Polska zajmuje 23. miejsce w UE pod względem wskaźnika równouprawnienia płci. To spadek o 9 miejsc w porównaniu z 2010 r. Czy i jak go poprawić?

- Koniec z luką płacową. Obniżymy podatki, praca musi się opłacać. Proponujemy 1500 zł po powrocie mamy do pracy, żłobki, przedszkola, bezpłatna aborcja, bezpłatne in vitro, edukacja seksualna.

3. Polska boryka się z najniższą dzietnością od II wojny światowej. W latach 2013-16 dzięki metodzie in-vitro urodziło się ponad 22 tys. dzieci. Czy refundacja in vitro jest receptą na kryzys demograficzny?

- Tak dla in vitro. Nie może być tak, że tylko bogatych stać na taką procedurę.

4. Jak według Pani powinno się rozwiązać kwestię aborcji? Czy powinna być dopuszczalna, jeśli tak, to w jakich przypadkach?

- To kobieta decyduje, kiedy się na nią decyduje. Aborcja do 12. tygodnia ciąży. Aborcja powinna być bezpłatna i legalna. Antykoncepcja awaryjna bez recepty.

II runda

Bryłka: Zaproponowaliście "Szóstkę dla zwierząt": zakaz hodowli na futra, chowu klatkowego, odstrzał dzików.

- Przemysł futrzarski jest schyłkowy. Dziś trwają negocjacje ile przedsiębiorcy w tym sektorze mają czasu, by tę działalność zamknąć. To przemysł brutalny. Jestem także przeciwko ubojowi rytualnemu. Dajmy przedsiębiorcom rekompensatę.

Stachowiak pyta: - Podwyższanie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Jak Pani głosowała za podwyższeniem kwoty do 30 tys. zł wolnej od podatku?

- Nie pamiętam.

- Głosowała Pani tak jak cała Koalicja Obywatelska - przeciw, przypomnę Pani. Dziś możecie powiedzieć wszystko.

Suchańska pyta: Czy w przyszłym Sejmie poprzecie zwiększenie środków na psychiatrię dziecięcą?

- Chcemy, by Rzecznik Praw Dziecka był prawdziwym rzecznikiem, chcemy, by dzieci w kryzysie dostały odpowiednią pomoc. To wymaga dofinansowanie i dobre rozwiązania będziemy popierac.

III runda

- Czy powinien być zniesiony immunitet dla posłów?

- Nie powinni zasłaniać się immunitetem, gdy łamią prawo, oprócz działalności politycznej. Tu nadal powinien obowiązywać.

- Jak wobec ogromnej ilości uchodźców z Ukrainy znaleźć miejsce w żłobkach i przedszkolach?

- To ogromne wyzwanie, ale teraz jest to odpowiedzialność zrzucone na samorządy.

IV runda

Czy będziemy żyć wg narzuconej ideologii, czy dadzą nam poczucie stabilizacji, czy będą nami manipulować? Będą manipulować. Ja chcę Polski równych szans. Chcę Polski z in vitro, młodzi będą mieli mieszkania, kobiety będą miały dostęp do antykoncepcji z poszanowaniem prawa. Głosujcie na KO.