Z najnowszego sondażu partyjnego przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 dla TVN24 wynika, że na najwyższe poparcie Polaków wciąż może liczyć Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie pod wodzą Donalda Tuska otrzymało w sondażu 33,3 proc., jednak wynik ten to wcale nie są rewelacyjne wieści, ponieważ od Prawa i Sprawiedliwości dzieli KO dosłownie jeden punkt procentowy. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować według sondażu 32,4 proc.

Obie formacje: PiS i KO zanotowały wzrost poparcia, jeśli chodzi o badanie sprzed miesiąca, KO o dwa punkty procentowe, a PiS o 1,6 punktu procentowego.

Zaskoczenie na podium. Trzecia Droga pod progiem

Trzecie miejsce w badaniu zajęła natomiast Konfederacja, na którą zdecydowałoby się oddać głos 12,2 proc. wyborców. To stabilne poparcie, które w porównaniu z poprzednim badaniem spadło zaledwie o 0,1 punkt procentowy.

Kolejne miejsce w sondażu zajęły:

Lewica, która uzyskała 8,8 proc.,

Trzecia Droga z wynikiem 7,9 proc.

Tym samym, gdyby wybory odbyły się teraz, to ugrupowanie Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza nie weszłoby do Sejmu. Wszystko przez to, że próg dla koalicji to 8 procent, a nie 5 procent. Chęć wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało w badaniu 79 proc. respondentów.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 15-18 października, czyli już po kongresie PiS w Przysusze, w czasie którego doszło do połączenia Prawa i Sprawiedliwości z Suwerenną Polską, a także po konwencji Koalicji Obywatelskiej, podczas której Donald Tusk ogłosił nową strategię migracyjną.

