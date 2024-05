Nagłe wystąpienie Szymona Hołowni z samego rana. O co chodzi?

Szok, co powiedział o Andrzeju Dudzie ten poseł KO! Podsumował go w całości...

Szymon Hołownia zwołał konferencję prasową, na której omówił, czym w środę 15 maja zajmie się Sejm. Oprócz takich tematów jak na przykład babciowe, poinformował także o dodaniu kolejnego tematu do porządku obrad.

- Zdecydowałem o uzupełnieniu porządku obrad o jeszcze jeden punkt. Wnosiła o to Polska 2050. To znaczy informację ministra spraw wewnętrznych w sprawie tych pożarów, które ostatnio zajęły sporą część serwisów medialnych, ale też i naszej wyobraźni, wrażliwości. Chcemy się dowiedzieć, co rząd na ten temat wie, co ma do powiedzenia obywatelom i co zrobiono, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie - mówił polityk.

O temat pożarów zapytała także jedna z dziennikarek obecna na miejscu. Chciała wiedzieć, jak Szymon Hołownia odnosi się do pogłosek, jakoby odpowiedzialność za te wydarzenia spoczywała na zewnętrznych siłach.

- Proszę zobaczyć, co się stało w Finlandii. Nikt nie musiał najprawdopodobniej [...] chodzić i czegokolwiek podpalać, ale odpalił chore współzawodnictwo na grupie w internecie, która doprowadziła do tego, że podpalacze-amatorzy zrobili robotę, którą normalnie robiłaby agentura i sabotażyści. Musimy dzisiaj patrzeć szerzej - odparł polityk.

Lider Polski 2050 zwrócił uwagę, że na krótko przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Rosja może dążyć do wywoływania chaosu.

- Putin chce przed wyborami europejskimi zdestabilizować sytuację nie tylko w Polsce, ale w bardzo wielu europejskich krajach. Wiemy, i o tym mówił też pan premier, że na terenie Polski udaremniono wiele aktów sabotażu, które miały być skierowane w naszą stronę, w naszą infrastrukturę gospodarczą, w nasz przemysł, w nasze przejścia graniczne, w nasze miejsca, w których żyjemy przez kierunek wschodni - stwierdził.

W swoim wystąpieniu marszałek Sejmu stwierdził, że trzeba przyglądać się wszystkim podejrzeniom i wskazówkom w temacie pożarów.

- Jak to wygląda w tej akurat sytuacji nie wiem, nie mam takiej wiedzy. Wiem, że jeśli chodzi o płonące wysypiska to nie jest to nowość, niestety, czy składowiska odpadów w Polsce - dodał.

