Premier w Brukseli

Nagłe wystąpienie Donalda Tuska. O co chodzi?

Premier Donald Tusk pojawił się w Brukseli, gdzie odbędzie się nadzwyczajny szczyt poświęcony zmianie stanowiska Stanów Zjednoczonych co do wojny na Ukrainie. Przed rozpoczęciem spotkania szef polskiego rządu zabrał głos. CO miał do przekazania?