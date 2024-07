Nagłe wystąpienie Bodnara! Zapowiedział prawdziwe trzęsienie ziemi w sądownictwie!

Poseł klubu PiS, polityk Suwerennej Polski, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski został w poniedziałek zatrzymany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W Prokuraturze Krajowej usłyszał 11 zarzutów. Prokuratura wnioskowała o aresztowanie go na trzy miesiące. We wtorek przed północą Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie zgodził się na aresztowanie. Według Romanowskiego powodem było to, że posiada on immunitet jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Sam Marcin Romanowski zapowiedział w środę podczas konferencji prasowej polityków PiS w Sejmie, że wraz z pełnomocnikiem będzie składał zawiadomienie: - W związku z bezprawnym pozbawieniem wolności, w związku z nadużyciem uprawnień z art. 231" Kodeksu karnego. Jak powiedział, zawiadomienie będzie dotyczyć osób, które podejmowały w tym obszarze decyzje, "czyli prokuratorów z zespołu nr 2 Prokuratury Krajowej, decydentów, czyli pana ministra Arkadiusza Myrchę, ministra Adama Bodnara i inne osoby, a także tych, którzy byli wykonawcami i podżegaczami - mówię o tych, którzy tworzyli te opinie - stwierdził poseł. - Kara, która grozi za tego typu czyny, to 10 lat pozbawienia wolności - grzmiał.

Co na to minister i prokurator generalny Adam Bodnar? O 15:00 zaplanowany został briefing prasowy z udziałem ministra sprawiedliwości Adama Bodnara dotyczący Funduszu Sprawiedliwości. Wiadomo już, co chciał przekazać minister. Ostro!

Adam Bodnar zapowiada odwołanie kilkunastu prezesów sądów i wniosek o uchylenia immunitetu Dworczykowi!

Adam Bodnar mówi, że wiele spraw, które wydarzyły się w czasach poprzedniej władzy wyszły na jaw m.in. dzięki dziennikarzom śledczym, ale też NIK. Konferencja prasowa jest poświęcona rozliczeniom PiS. Bodnar wspomina też najważniejsze sprawy, wskazuje na Pegasusa, dokumenty dotyczące ojca Ziobry, ale też o kilometrówkach Ryszarda Czarneckiego, czy też tzw. sprawę "Willi Plus". W sumie Bodnar wskazuje 20 spraw dotyczących nieprawidłowości za czasów PiS.

Bodnar wskazuje, że priorytetem prokuratury jest zajęcie się tymi 20. sprawami, które: - Trzeba rzetelnie zbadać, o to walczyli wyborcy 15 października - dodał. Minister Adam Bodnar komentuje: - Dotychczas zebrany materiał dowodowy pokazuje, że Marcin Romanowski mógł popełnić 11 przestępstw. (...) Decyzja sądu ws. Romanowskiego nie przekreśla śledztwa prokuratury ws. afery Funduszu Sprawiedliwości.

Minister dodał też wprost: - Każdy, kto łamie prawo, musi stanąć przed obliczem wymiaru sprawiedliwości.

Adam Bodnar przekazał, że podjął decyzję o odwołaniu kilkunastu prezesów sądów! Zapowiedział też: - W najbliższym czasie skierujemy do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi.