Nagła wiadomość od Donalda Tuska! Chodzi o problem z powodzią

Premier Donald Tusk podkreślił podczas posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego w Warszawie, że we wtorek wieczorem, po posiedzeniu rządu, powinien wraz z pozostałymi ministrami być z powrotem we Wrocławiu. Jak przekazał, w tej chwili trwają prace z udziałem odpowiednich ministrów nad zmianami ustawowymi, które ułatwią proces odbudowy na terenach dotkniętych powodzią. – Postaramy się we wtorek wieczorem we Wrocławiu zaprezentować to, do czego przekonaliśmy różnych partnerów – poinformował w poniedziałek premier.

– W środę też mielibyśmy możliwość spotkania się tam na miejscu, zanim będziemy wygłaszali informację późnym popołudniem w Sejmie na temat sytuacji powodziowej, bo tego typu zrozumiałe oczekiwanie od posłanek i posłów się pojawiło, więc rząd oczywiście będzie do tego gotowy – dodał

Szef rządu zwrócił się z prośbą do mieszkańców zalanych terenów, żeby pilnie słuchali komunikatów sanitarno-epidemiologicznych dotyczących wody. – Mamy do dyspozycji mobilne punkty, szpital polowy. Chcemy uniknąć nadmiernej ilości zachorowań wynikających ze złych warunków sanitarnych – tłumaczył.

Donald Tusk zwrócił też uwagę na sprawę mieszkań zastępczych dla tych, których domy zostały zalane. – Wszędzie tam, gdzie potrzebne są mieszkania zastępcze i gdzie są do dyspozycji w pobliżu hotele, my oczywiście znajdziemy środki tak, aby hotele i ośrodki wczasowe, które nie zostały uszkodzone, żeby mogły służyć jako tymczasowe miejsca zamieszkania dla wszystkich, którzy stracili mieszkanie – podkreślił Tusk.

Jak ocenił, „jest to pod każdym względem chyba najbardziej racjonalne wyjście". – Koszta nie będą wyższe na pewno niż wynikające z instalacji tymczasowych domostw np. kontenerowych, a równocześnie zmniejszą się straty właścicieli ośrodków, hoteli, którzy byli przygotowani na przyjęcie turystów. W tym przypadku będziemy płacić za obecność w hotelach i ośrodkach tych, którzy stracili mieszkanie – przekazał premier.

