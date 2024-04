Nagła konferencja Jarosława Kaczyńskiego! Zdumiewające słowa

Szok, co Wałęsa odkrył przed drzwiami swojego biura! Część wlała się do środka [ZDJĘCIE]

Jarosław Kaczyński wziął udział w konferencji, podczas której przestrzegał przed przyjęciem euro przez Polskę. Według niego takie rozwiązanie służyłoby tylko Niemcom. Polityk skrytykował także obecną władzę, która obiecywała "niemożliwe do wykonania" rzeczy, zwłaszcza w ciągu pierwszych 100 dni władzy. Stwierdził także, że planowana od lata podwyżka cen energii będzie miała wpływ na podwyższenie wszystkich cen.

Zaznaczył także, że jego klub stara się być konstruktywną opozycją i zgłosili już dziewięć projektów ustaw, które mają związek z poziomem życia Polaków. Zaprezentował także nowy, dziesiąty projekt.

- Dzisiaj chodzi o ustawę, która przedłuża do końca roku osłonę dla obywateli, która ma służyć temu, by ceny energii się nie podniosły - mówił prezes PiS.

W czasie Konferencji Jarosław Kaczyński podkreślał, że inne ustawy są związane miedzy innymi z rzeczami obiecywane w kampanii wyborczej przez obecny rząd. Zadeklarował nawet poparcie dla niektórych pomysłów koalicji 15 października, co dla niektórych wyborców może być sporym zaskoczeniem.

- Jest 60 tys. kwoty wolnej od podatku, oni to zapowiedzieli, więc jesteśmy gotowi razem z nimi to uchwalić. Jest renta wdowia. Tu się na szczęście zaczęło coś tam dziać, ostatnio Tusk w tej sprawie coś zapowiadał. Jesteśmy gotowi to razem ustalić - stwierdził.

Inne propozycje to przywrócenie zerowego VAT-u na żywność czy rozliczanie składki zdrowotnej w taki sposób, w jaki robiło się to przed wprowadzeniem Polskiego Ładu.

- Jesteśmy w stanie, w imię dobrego życia Polaków, w najbliższym czasie to uchwalić razem z tymi, którzy są dzisiaj przy władzy. To jest właśnie ta dbałość o dobre życie Polaków, ale także o to, żeby w Polsce funkcjonowała demokracja - mówił Jarosław Kaczyński.

