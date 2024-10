Nagła konferencja Antoniego Macierewicza! O co chodzi?

- Nie ma wątpliwości. Można dyskutować o różnych sprawach i dyskusja jest zawsze wartościowa, ale w sprawie obecności dziesiątków śladów materiałów wybuchowych na tym samolocie czyli zniszczenia samolotu przez eksplozje, nie ma wątpliwości. Istotą przekazu pana Kosiniaka-Kamysza było to, że w ogóle nic sensownego o tym nie powiedział poza stwierdzeniem, że "może tam były jakieś ślady, ale one były niewielkie". To jest po prostu śmieszne, to po prostu pokazuje niekompetencję tego człowieka - przekonywał Antoni Macierewicz.