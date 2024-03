Nagła decyzja Szymona Hołowni! W sobotę ogłosił niespodziewane wieści

Kaczyński pozostanie na czele PiS, co najmniej do 80-tki! Wiemy, dlaczego prezes odłożył myśli o emeryturze

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział ważną decyzje, którą zamierza ogłosić już niebawem. Chodzi o zapowiadany przez jego ugrupowanie rozdział Kościoła od państwa. – W tym tygodniu podejmę, mogę jako marszałek Sejmu, jedno z działań, które przekona was do tego, że naprawdę robimy wszystko, żeby Kościół i państwo w Polsce wróciły na swoje miejsca. Z szacunkiem, jedno do drugiego, ale jednak te rzeczywistości muszą zostać rozdzielone. To już niebawem, to już za kilka dni – powiedział Hołownia.

– Zobaczycie w tym tygodniu, jeszcze raz przekonacie się, jak ważne dla nas, w Polsce 2050, są te podstawowe priorytety, na które się kiedyś umówiliśmy – „dość partyjniactwa”, pamiętacie? „Pokolenie, nie kadencja”. Pamiętacie? „Kościół i państwo na swoje miejsca” – wyliczał marszałek i odniósł się do zarzutów w sprawie swojej ostatniej decyzji o odkładaniu prac nad liberalizacją aborcji.

Przypomnijmy, że marszałek Hołownia odłożył zapowiadane prace nad liberalizacją aborcji na 11 kwietnia, tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych. Ta decyzja wywołała jednak niemałe oburzenie jego koalicjantów i wielu lewicowych środowisk. – Przez całe życie zarzucano mi, że jestem trochę po jednej, trochę po drugiej stronie. Dla lewych byłem po prawej, dla prawych byłem zbyt lewy. Całe życie tak mam – mówił lider Polski 2050. – Wszystkim tym, którzy chcieliby chwiać tą koalicją, chwiać tą nadzieją, którą Polacy wypracowali 15 października, chciałbym powiedzieć, zastanówcie się jeszcze raz, czy warto – oświadczył Szymon Hołownia.

