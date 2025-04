Gwiazda siatkówki popiera kandydata Konfederacji. Możdżonek zaserwuje Mentzenowi drugą turę!

Poseł Edward Siarka zabrał głos i wyjaśnia, co się z nim dzieje

doszło do nieporozumienia?

Kwaśniewski zdradził, czego obecnie potrzeba, by "udobruchać Trumpa". Grubo!

Zuber: Nie może być tak, że 800 plus dostają wszyscy

Kolejnych sukcesów szuka w polityce

Mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, czy triumfy w Pucharze Świata i Lidze Światowej to najważniejsze, ale zdecydowanie nie wszystkie sukcesy Marcina Możdżonka. Kolejnych nie szuka jednak w sporcie, ale w działalności publicznej i polityce. I tak były siatkarz został prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego. Później próbował swoich sił w wyborach samorządowych. Nie został prezydentem Olsztyna chociaż wynik 13,5% w I turze zdecydowanie nie przynosi mu wstydu.

Znają się od lat

Teraz włącza się w wybory prezydenckie u boku Sławomira Mentzena. - Mam już dość polaryzacji i funkcjonowania w ciągły politycznym konflikcie. Doświadczam na co dzień, jak polityka wdarła się do wszystkich sfer naszego życia. Od relacji rodzinnych po zawodowe. Jestem przeciwnikiem systemu dwupartyjnego, a wybór prezydenta spoza obecnej koalicji rządzącej jest gwarantem równowagi. Nastroje społeczne jasno wskazują, że Sławomir Mentzen jest odpowiedzią na potrzebę pewnego rodzaju rozsądku w polskim systemie politycznym – mówi nam Możdżonek. Były reprezentant Polski, która 242 razy zakładał koszulkę z białym orłem na piersi zna się z politykiem Konfederacji od kilku lat. - Cenię w nim pracowitość i skuteczność. To inteligentny człowiek, który potrafi słuchać i szukać rozwiązań – mówi siatkarz. Współpraca Mentzena i Możdżonka nie skończy się na jednym spocie. W planach są też spotkania w wyborcami.

Bardzo się cieszę, że nasz mistrz świata @MarcinMozdzonek zdecydował się poprzeć mnie w tych wyborach i włączyć się w kampanię! Dziękuję Marcin! Niemożliwe nie istnieje! pic.twitter.com/surf0Wr31t— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) April 7, 2025

Porannym Ringu 7:50 - Joanna Senyszyn Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.