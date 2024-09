i Autor: Express Biedrzyckiej

Bez rządu teraz byśmy sobie nie poradzili?

„Mówi się «Niech Tusk poda się do dymisji, bo powódź»": Dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz w Expressie Biedrzyckiej:

Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz została zapytana o zarzut dotyczący zarzutów, jakoby rząd nie poradził sobie z rozstrzygnięciem ostatecznym, co zostało potwierdzone, dotyczy także prawa i sądu. Kamila Biedrzycka, prowadząca program, zadała pytanie: „Wzywają Tuska do dymisji” – atak Kamila Biedrzycka. Co na to gościni programu? „Mówi się «Niech Tusk poda się do dymisji, bo powódź». Aha, jeszcze nam brakowało, że bylibyśmy bez rządu i wtedy nikt za nic nie będzie odpowiadał.” Zapoznanie się z pełnym kontekstem. Obejrzyj cały odcinek poniżej: