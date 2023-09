Szok! Małgorzata Zych przeprasza Putina za nazwanie go "zbrodniarzem wojennym"! Niewiarygodne, co ona wypisuje w sieci. We wszystko wmieszała Boga

Wybory 2023 już 15 października. W minioną sobotę PiS przedstawiał swoich kandydatów w wyborach. Wyborcze listy PiS prezentowali liderzy poszczególnych okręgów. W Katowicach zrobił to premier Mateusz Morawiecki, który został zapytany o kwestię wieku emerytalnego: - Donald Tusk obiecywał, że nie podniesie wieku emerytalnego i podniósł wiek emerytalny. Zobaczcie, co stało się ostatnio na imprezie pana Trzaskowskiego, innego pomocnika Tuska. Czy Tusk tam przeprosił seniorów za kłamstwa swoje, za podniesienie wieku emerytalnego wbrew woli wyborców? (...) Nie - zwrócił uwagę Morawiecki. - (...) On powiedział, że popełnili błędy w działaniach propagandowych. Oni nawet teraz mają czelność w taki sposób traktować polskich seniorów - dodał premier.

Morawiecki ostrzega, co może się wydarzyć, gdy ludzie Tuska wrócą do władzy

- Gdyby oni wrócili do władzy i podnieśliby wiek emerytalny, to wtedy niestety wszystko zostanie odwrócone, bo tak jest ich ukryty plan. To mówią ich ekonomiści, ich eksperci. To mówią ich posłowie, że trzeba podnieść wiek emerytalny - przestrzegł Morawiecki.

Przypomniał też, dlaczego za władzy PO podniesiono wiek emerytalny. - Bo budżet był pusty, bo hulały mafie vatowskie i przestępcy podatkowi. Podnieśli najpierw podatek VAT, budżet dalej był pusty, brakowało pieniędzy, na politykę społeczną nie było pieniędzy. W związku z tym dalej podnieśli składkę zdrowotną, żeby mniej płacić do funduszu ubezpieczeń społecznych. Budżet dalej świecił pustkami. Zabrali pieniądze z OFE, żeby oszczędzać w budżecie, dalej im brakowało pieniędzy. Co zrobili? Podnieśli wiek emerytalny, żeby oszczędzić na emerytach w budżecie. A jakie były waloryzacje emerytur? (...) Nie było trzynastek, nie było czternastek. Kwota wolna od podatku dla was emeryci wynosiła 3 tys. zł i podnieśli ją o 2 zł., a my podnieśliśmy ją z 3091 zł do 30 tys. zł. To znaczy, że emerytura jest bez podatku do 2,5 tys. zł - dodał premier Morawiecki.

