Morawiecki szczerze o Solidarnej Polsce. Zdradził kulisy współpracy

Mateusz Morawiecki został zapytany o słowa Zbigniewa Ziobry, który po przegłosowaniu ustawy ws. SN stwierdził, że Solidarna Polska będzie robić wszystko, by rozwiązania z ustawy nie weszły w życie. – Solidarna Polska głosuje przeciwko tej ustawie, ponieważ podkreśla ryzyka z nią związane. Ja ryzyka również widzę i tutaj różnimy się, tak jak w rodzinie. Czy nie było tak, ze sądził pan, że ma pan rację, ale jednak ustąpił pan jednej czy drugiej stronie? – mówił premier w RMF FM. Stwierdził, że wśród Zjednoczonej Prawicy panują podobne relacje. - Jesteśmy jako Zjednoczona Prawica cały czas bardzo zjednoczeni, ale część z naszych posłów ma nieco inne zdanie w danej kwestii, ponieważ akcentują ryzyka związane z tą ustawą wobec wymiaru sprawiedliwości. Ja te ryzyka dostrzegam, ale na poziomie wyższym dostrzegam jeszcze inne ryzyka: destabilizacji sytuacji finansów publicznych Polski, dostrzegam pogorszenie ratingów, trudniejsze pozyskiwanie środków z rynków finansowych i brak możliwości szybkiego poprawiania stanu uzbrojenia polskiej armii, a to jest absolutny priorytet – podkreślał Mateusz Morawiecki. Zdradzi także, że było kilka długich i merytorycznych spotkań z udziałem Zbigniewa Ziobry, posłów Solidarnej Polski i ekspertów. - Miałem wrażenie, że nasze racje od strony gospodarczej, jak ważne to jest dla umocnienia złotówki, zmniejszenia inflacji, wzmocnienia wzrostu gospodarczego, szybszego uzbrojenia polskiej armii, że te argument trafiły przynajmniej do części posłów Solidarnej Polski. Jednak mimo to widzę, że Solidarna Polska inaczej podchodzi do tego. Te racje, które oni przedstawili nam były także wyłożone w sposób bardzo rzeczowy i to nie są obawy, których ja nie podzielam. Te obawy również podzielam, zwłaszcza, że nie raz byliśmy traktowani nie fair przez Komisję Europejską, tylko polityka to jest sztuka realizacji celów w tych okolicznościach, w których się znajdujemy. Dzisiaj mamy sytuację bardzo groźną na wschodzie, więc chcemy wygasić spory na zachodzie – oznajmił premier.

