Morawiecki o obietnicach rządu wobec nauczycieli: "Szumnie zapowiadane podwyżki będą niższe"

Dyskusja wokół podwyżek została wywołana wypowiedzią Urszuli Woźniak, wiceprezes ZNP dla "Gazety Wyborczej". - Te podwyżki spłaszczają wynagrodzenia nauczycielskie w sposób tragiczny. Nauczyciel mianowany będzie zarabiał zaledwie o 149 zł brutto więcej od początkującego. Nauczycielka z 14-letnim stażem, z czterema kwalifikacjami, o tyle więcej będzie zarabiać od absolwenta po studiach. Nauczyciele mianowani nie zostawili suchej nitki na tym projekcie płacowym. Są po prostu wściekli - mówiła Woźniak i dodała, że obiecane nie mniej niż 1,5 tysiąca złotych podwyżki nie dotyczy zasadniczej płacy, a średnich wynagrodzeń ze wszystkimi dodatkami.

I właśnie do tej wypowiedzi odniósł się były premier. - Jedyne, co dostaną nauczyciele to to, co zagwarantował im rząd Prawo i Sprawiedliwość JESZCZE w zeszłym roku. Nawet zaangażowany politycznie ZNP nie kryje swojej wściekłości. My nie składaliśmy pustych obietnic – po prostu konsekwentnie staraliśmy się podwyższać wynagrodzenia na ile było to możliwe. Składanie obietnic bez pokrycia stało się domeną rządzącego dzisiaj obozu - napisał w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki.

W sprawie wynagrodzeń zabrała też głos minister edukacji Barbara Nowacka. - PiS zawył że Koalicja15pazdziernika dotrzymuje słowa.Od 1 stycznia 2024 średnie, wynikające z Karty Nauczyciela wynagrodzenie dla początkującego wzrasta o 1577zł, dla mianowanego o 1720 zł, a dyplomowanego o 2198 zł. 33 i 30%. W 8 lat nie dali tyle łącznie. Chyba że samym sobie - napisała szefowa MEN.