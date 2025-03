Mocne słowa Zbigniewa Ziobry w dniu pogrzebu Barbary Skrzypek! "Ofiara szykan Tuska i Bodnara"

- Śp. Barbara Skrzypek stała się ofiarą szykan i bezprawnych działań Donalda Tuska i Adama Bodnara. To oni ponoszą odpowiedzialność za Jej śmierć. To oni, wykorzystując bezprawnie przejętą prokuraturę, doprowadzili do zastraszenia i psychicznego niszczenia tej schorowanej kobiety. To przestępcy! Jej jedyną „winą” było to, że przez wiele lat lojalnie współpracowała z Prezesem Jarosławem Kaczyńskim - napisał były szef resortu sprawiedliwości.