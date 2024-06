Mocne słowa Michała Kamińskiego o Jarosławie Kaczyńskim! "Kariery złodziei i bandytów"

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Michał Kamiński bez ogródek stwierdził, że koalicja rządząca powinna się bardziej skoncentrować na skutecznym ukaraniu przedstawicieli PiS-u. - Domagam się w koalicji rządowej mniej walki z symbolami, zdejmowania krzyży, a więcej wsadzania do więzień. Nie betonujmy elektoratu PiS. On został oszukany - mówił w RMF FM. - Nic lepiej nie ilustruje faktu oszukania elektoratu PiS-u niż kariery złodziei i bandytów - dodał.

Według niego wielu polityków partii Jarosława Kaczyńskiego to "cwaniacy", którzy głównie zajmowali się robieniem pieniędzy. Stwierdził także, że wie, jak wygrywać z PiS-em i się go nie boi. Michał Kamiński uznał także, że elektorat tego klubu trzeba "rozparcelować", a sam klub rozliczyć.

- Wsadzić do więzienia ludzi, którzy byli na czele tej formacji politycznej. Rozliczyć ich i zakończyć ten zły etap w polskiej historii - oznajmił.

Senator skierował także ostre do Jarosława Kaczyńskiego, którego nazwał "hersztem". Zdaniem polityka Trzeciej Drogi prezes PiS powinien zostać ukarany za "sprawstwo kierownicze. - Nie może udawać, że to, co się działo, było marginesem działalności jego formacji politycznej. Ono było istotą rządów przez ostatnie 8 lat - mówił.

Krytycznie odniósł się także do sprawy Funduszu Sprawiedliwości. - Widać, że tam istniał mafijny system podziału wpływów. Każdy mógł liczyć na swoją działkę - powiedział polityk.

