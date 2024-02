Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 22.02.2024

Mocne oskarżenia Konfederacji pod adresem premiera: "Tusk uciekł, schował się przed rolnikami"

JP 11:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Stanisław Tyszka oskarża szefa rządu o zbyt małą aktywność w sprawie rolniczych protestów i problemów polskiej wsi. Polityk Konfederacji podkreśla, że nowa władza, a szczególnie Donald Tusk. mają świetne relacje z Brukselą, a właśnie tam jest klucz do uzdrowienia sytuacji. - Premier Tusk jest politykiem bardzo doświadczonym, wie kiedy się schować. On się całkowicie schował, zrejterował. On wystawił jako zderzak ministra Siekierskiego, który ponosi w Brukseli porażkę za porażką - mówił gość "Sedna Sprawy"