Express Biedrzyckiej

Mirosław Oczkoś: PiS trakuje swoich wyborców jak gęsi

jot 14:39

W "Expressie Biedrzyckiej. Wybory 2023" gościł dr Mirosław Oczkoś, specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego. Jak mówił: - PiS opanował to do perfekcji pokazywania tylko swoich plusów: - Traktuje wyborców jak niedouczone towarzystwo, które łyknie wszystko. Karmiąc je jak gęsi, prosto do gardła, nawet nie ma czasu na krojenie, muszą łykać w całości.