Ministerstwo kazało zdjąć obraz wiceministrowi Wojnarowskiemu

Konrad Wojnarowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej miał w swoim gabinecie własny portret. To dość wyjątkowe, bo nie każdy właśnie tak ozdabia ściany biura, w którym pracuje. Zapytany przez nas o szczegóły wiceminister wysłał kilka wiadomości, w których wyjaśnił, jak obraz znalazł się na ścianie: - Portret został powieszony przez moich współpracowników i tak już zostało. Nawet nie należy do mnie, więc to nie prezent. Został powieszony i wisi, nie przykładam do tego uwagi. O sprawę zapytaliśmy też Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, oto, co odpowiedziało nam biuro komunikacji ministerstwa:

MFiPR dowiedział się o istnieniu portretu Konrada Wojnarowskiego dopiero po tym, jak zawisł on w sekretariacie Ministra Konrada Wojnarowskiego. Niezwłocznie po tym fakcie Minister Konrad Wojnarowski został poproszony o zdjęcie i przeniesienie portretu ze swojego sekretariatu, co uczynił. Tym samym Ministerstwo nie było świadome, ani zaangażowane w powstanie portretu Ministra Wojnarowskiego. MFiPR nie przekazało środków materialnych lub niematerialnych, które mogły posłużyć powstaniu tego obrazu - odpisano.

Biuro Komunikacji dodał też, że sale ministerstwa często zdobią obrazy, grafiki i inne materiały informacyjne dotyczące inwestycji z funduszy europejskich w Polsce. W żadnej innej sali nie wiszą jednak portrety pracowników.

Przypomnijmy, że Konrad Wojnarowski to wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie mazowieckiem, jest on członkiem Rady Naczelnej PSL. W 2023 Wojnarowski został wiceprzewodniczącym sejmiku wojewódzkiego, a rok później powołano go na funkcje wiceministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Bez powodzenia dwukrotnie kandydował do Sejmu.

