to nie brzmi dobrze

Minister Moskwa nie pozostawia złudzeń powinniśmy zbierać deszczówkę. Niepokojące prognozy

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w porannym wywiadzie na antenie radia Zet zapytana o to, czy grozi nam susza, przyznała, że tak. Co trzeba robić, by z tym walczyć? - Powinniśmy zbierać deszczówkę i podejmować wszystkie działania retencyjne na każdym poziomie - ocenił Moskwa.