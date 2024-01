Minister edukacji na allegro?! Barbara Nowacka zaprasza na kawę w ramach WOŚP

Zbliża się 32. Finał WOŚP, czyli wielkie ogólnopolskie granie fundacji wspierającej programy i placówki medyczne, tym razem pod hasłem: „Tu wszystko gra! OK!”. Płuca po pandemii.

Jak co roku, akcja przyciąga wielu zainteresowanych, w tym wielu aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy i polityków. Do akcji, jak się okazało zgodziła się również przyłączyć minister edukacji Barbara Nowacka, która wystawiła swoją ofertę na allegro! – Zapraszam do serca Warszawy i serca polskiej edukacji. To fantastycznie, że znów możemy być razem – mówi szefowa resortu edukacji zachęcając do udziału w aukcji.

Dla hojnego szczęśliwca, któremu uda się wygrać licytację, czeka interesująca nagroda. Najpierw spacer z varsavianistą po warszawskim Śródmieściu, potem zwiedzanie prawie stuletniego gmachu MEN przy ulicy Szucha 25, a na końcu – gwóźdź programu – rozmowa przy kawie z minister edukacji! I to w jej pięknym gabinecie, w którym zachowało się oryginalne wyposażenie jeszcze z lat 30-tych XX wieku.

Ministra Edukacji @barbaraanowacka: gramy wspólnie z WOŚP!Ministerstwo Edukacji Narodowej przyłącza się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Zachęcam wszystkie osoby o wielkich sercach do udziału w aukcji, w której można wylicytować zwiedzanie zabytkowego gmachu… pic.twitter.com/0D8W3B5PHV— Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOVPL) January 18, 2024

– Jestem przekonana, że chętnych do wsparcia tej wspaniałej charytatywnej akcji nie zabraknie. Grajmy z WOŚP – to wspaniała rzecz być znowu razem! – apeluje Barbara Nowacka.

– Przyjdź z rodziną, zabierz ze sobą dzieci, możemy porozmawiać o polskiej szkole, przyszłości polskiej edukacji – czytamy w komunikacie ministerstwa.