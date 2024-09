Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Miller wprost: Transmisje posiedzeń sztabu kryzysowego to błąd

Leszek Miller gościł w "Expressie Biedrzyckiej". Głównym tematem rozmowy była sytuacja powodziowa w Polsce. Zdaniem byłego premiera nie jest dobrym pomysłem, by transmitować posiedzenia sztabu kryzysowego. Według Millera to błąd. Dlaczego? Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy Kamili Biedrzyckiej z byłym szefem rządu.