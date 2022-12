Premier Mateusz Morawiecki w specjalnym podsumowaniu 5 lat swoich rządów

Prezydent Andrzej Duda (50 l.) powołał Mateusza Morawieckiego na prezesa Rady Ministrów 11 grudnia 2017 roku. - To było na pewno bardzo wymagające pięć lat moich rządów. Było dużo zmagań, których się nie spodziewałem, jak pandemia, czy wojna. I duże napięcia makroekonomiczne, czy galopujące ceny. To wszystko trzeba było przydusić. Bardzo się cieszę się, że udało się uratować miejsca pracy, bo bezrobocie było przez lata w Polsce największą zmorą, ludzie bardzo się bali bezrobocia. A dziś to praca szuka człowieka, a nie człowiek pracy – zaznacza w rozmowie z „Super Expressem” Mateusz Morawiecki. I wylicza, która grupa w Polsce była najbardziej poszkodowana po 1989 roku. - To właśnie seniorzy, polscy emeryci byli główną poszkodowaną grupą w czasach III RP i zrobię wszystko, żeby środki w budżecie na 13 i 14 emerytury oraz ponadnormatywne waloryzacje były zagwarantowane. Ważne jest to, żeby seniorzy wiedzieli, że będą mogli liczyć kilka razy do roku na dodatkowy zastrzyk pieniędzy, który pomoże czasami kupić lodówkę czy dodatkowe leki – dodaje szef rządu.

Mateusz Morawiecki przyznaje nam również, że bez uszczelnienia systemu finansowego wielkie programy nie udałyby się. - Jestem bardzo szczęśliwy w związku z programami społecznymi, które tak szeroko udało się wdrożyć, czyli 500 plus, czy 13 i 14 emerytura. To są wielkie sprawy. I chciałbym uświadomić wszystkim dlaczego to się udało. Podstawą tego była naprawa systemu finansów publicznych, uszczelnienie budżetu. Bez tego na pewno by się nic nie udało – stwierdza Morawiecki, który, podobnie, jak Jarosław Kaczyński przyznaje, że nie wszystko się udało.

Chodzi m.in. o program Mieszkanie plus. - Z dużych programów, tych, które planowaliśmy kilka lat temu i które nie wszystkie wyszły, wiążą się zwykle z zaangażowaniem dużych podmiotów w różne przedsięwzięcia. Dziś ci, którzy zarządzają dużymi korporacjami podlegają prawom rynku, ale z drugiej strony muszą podlegać prawom polityki. I przebrnięcie przez ten gąszcz wzajemnych animozji, ale tez problemów biznesowych, proceduralnych, inwestycyjnych, często okazywał się kłopotliwy. Myślę jednak, że ten bilans naszych działań jest dodatni i jestem szczęśliwy z tego powodu – kwituje premier Mateusz Morawiecki.

