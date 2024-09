Mieli rozliczać 100 konkretów KO. Nie spotkali się ani razu?! Szokujące ustalenia

To nie jest 100 kornetów, tylko to jest 100 kłamstwa. My przeanalizowaliśmy te 100 konkretów, z tego wyjęliśmy 8 projektów ustaw, które przygotowaliśmy i już złożyliśmy te 8 projektów ustaw. To jest np. „babciowe” – uważamy, że jest to dobry pomysł, to jest 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, a także podwyższenie fundusz alimentacyjnego. Złożyliśmy projekt ustawy o dobrowolnym ZUS-ie. Nie jakiś wakacjach „zusowych” ,które zresztą miałyby się wg „Koalicji 13 grudnia” odbyć - po wakacjach. To jest jakiś żart. Przywracamy także zryczałtowaną składkę, jeżeli chodzi o świadczenia zdrowotne, zryczałtowany VAT. Odbetonujemy miasta. A zatem z listy 100 kłamstw wybraliśmy 8 punktów i złożyliśmy projekty ustaw – komentował wówczas, gdy minęło 100 dni rządu w rozmowie z nami Mariusz Błaszczak.