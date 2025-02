Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 21.02.2025

Michał Szczerba: Trump przyjął narrację Putina

Eurodeputowany Koalicji Europejskiej uderza w prezydenta USA. Michał Szczerba twierdzi, że Donald Trump w sprawie Ukrainy przyjął narrację Władimira Putina. - To co najbardziej mnie boli to to, że upodmiotawia Putina. Kogoś, kto był izolowany przez ostatnie trzy lata. Kogoś kto został uznany również przez wspólnotę euroatlantycką za zbrodniarza wojennego - mówi Szczerba w Sednie Sprawy