Michał Kołodziejczak w szpitalu! Opisał, co go spotkało

Michał Kołodziejczak postanowił podzielić się zajściem, do jakiego doszło w szpitalu. Choć polityk nie ujawnił, dlaczego trafił na oddział, na dołączonym zdjęciu widać rękę podpiętą pod kroplówkę. Uwagę zwraca opis przykrej sytuacji, jaka się wydarzyła.

- Jestem w szpitalu, na moją salę przyszedł młody mężczyzna. Zaczął opowiadać, że jest rolnikiem i trafił do szpitala bo nie wyrabia mu serce. Od słowa do słowa i ze łzami w oczach przyznał, że serce mu nie wyrabia bo żeby utrzymać gospodarstwo pracuje w firmie brukarskiej. I nie ma czasu na jakikolwiek odpoczynek, a dodatkowo dochodzi do tego presja i stres – napisał na Twitterze.

Lider Agrounii wprost zwrócił się także do ministra rolnictwa. - Robert Telus, ugasi pan to gaśnicą? – zapytał na końcu posta.

Chodzi o słynne nagranie z TikToka Robetra Telusa, na którym minister mówi o tym, jak gasi pożary w polskim rolnictwie, używając w powietrzu gaśnicy. Przy okazji sam siebie opryskał pianą. Nagranie wyśmiał między innymi lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który udostępnił nagranie z podpisem „Twój stary na TikToku”.

