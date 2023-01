Michał Kamiński oraz dr Sławomir Dudek gośćmi „Expressu Biedrzyckiej”

Policjanci nauczą się strzelać z granatników. Nie dojdzie już do wybuchu w komendzie?

Zdecydowana odpowiedź rządu Niemiec w sprawie reparacji za straty wojenne. To koniec batalii?!

Kryzys energetyczny, ceny paliw, niewykorzystane środki z KPO, rekordowa inflacja, a także zbliżające się wybory parlamentarne – to bieżące tematy, którymi żyje scena polityczna. Do tego dochodzi najnowsze stanowisk Niemiec dotyczące reparacji za II wojnę światową, których domaga się polski rząd. Wiele z tych zagadnień będzie z pewnością poruszonych w środowym „Expressie Biedrzyckiej”. Gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą tym razem: polityk opozycji, senator Michał Kamiński z PSL-Koalicji Polskiej oraz prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, dr Sławomir Dudek. Zachęcamy do obejrzenia programu!