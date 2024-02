Michał Kamiński i dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz w „Expressie Biedrzyckiej”

Za nami intensywny tydzień w polskiej polityce. W Sejmie dyskutowano między innymi na temat tabletki „dzień po” i emerytur stażowych, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali wejść do parlamentu, w efekcie czego doszło do przepychanek – to tylko niektóre z kluczowych wydarzeń. Te i wiele innych ciekawych tematów Kamila Biedrzycka omówi w nowym „Expressie Biedrzyckiej”, gdzie pojawi się wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z PSL, a następnie porozmawia z politolożką z Uniwersytetu Warszawskiego dr Ewą Pietrzyk-Zieniewicz. Start jak zwykle o 9:07, a transmisję na żywo można oglądać na naszej stronie głównej se.pl, na naszym fanpage’u na Facebooku i naszym kanale w serwisie YouTube. Zapraszamy do oglądania!