Michał K. zostaje w londyńskim areszcie. Sąd nie chce kaucji byłego szefa rządowej agencji

Kaczyński mocno o aferze Czarneckiego. "Oczywiście problem jest". Zdradził, co dalej!

Kim jest Donald Trump? Kandydat na prezydent USA to bardzo kontrowersyjna postać

Co o nim wiemy?

Nie chcieli 200 tys. funtów

Według brytyjskiego sądu waga postawionych Michałowi K. zarzutów jest na tyle duża, podobnie jak ryzyko ucieczki, że powinien pozostać w areszcie do rozprawy ekstradycyjnej, która odbędzie się za pół roku. W grę wchodziły naprawdę duże pieniądze bo były szef RARS chciał wpłacić 200 tysięcy funtów. K. nie pozostawili samego niedawni współpracownicy. Podczas posiedzenia londyńskiego sądu byli obecni był szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk i była minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Obrona Polaka podejmie wkrótce kolejną próbę uwolnienia swojego klienta. Dojdzie do niej 8 października.

Grozi mu do 10 lat więzienia

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wszczęto 1 grudnia 2023 r. i prowadzi ją obecnie Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i procedowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego, od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowe. Prokurator chce postawić Michałowi K. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Michałowi K. grozi zatem do 10 lat pozbawienia wolności.

Sedno Sprawy_J. KOWALSKI: TUSK I BODNAR TRAFIĄ DO WIĘZIENIA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.