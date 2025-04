Mateusz Morawiecki wytknął to Trzaskowskiemu po naszej debacie! Mocne słowa

Mateusz Morawiecki postanowił odnieść się do wątku z debaty prezydenckiej Super Expressu z 28 kwietnia, a konkretnie do pytania kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena skierowanego do Rafała Trzaskowskiego. Ten chciał wiedzieć, czemu prezydent Warszawy oszukuje wyborców w sprawie swojego podejścia do migrantów. Pokazał także pismo, jakie mieli dostać samorządowcy o karach, jeśli nie będą chcieli przyjąć uchodźców do swoich gmin.

Na ten temat były premier nagrał filmik, który zamieścił na swoim profilu na Twitterze.

- Pamiętacie, jak wczoraj kluczył Trzaskowski w sprawie pisma wysłanego przez marszałek województwa łódzkiego x PO? A przecież to on jest jej szefem partyjnym, a skoro jest jej szefem niech powstrzyma ja i wszystkich marszałków przed karaniem tych samorządów, które nie chcą przyjmować nielegalnych imigrantów - mówił polityk PiS.

Dodał także mocną treść do posta. "Wczoraj: Rafał Trzaskowski broni rządu KO, który zmusza Polaków do przyjmowania nielegalnych imigrantów. Dziś w Opolu: niezidentyfikowany imigrant dźga nożem na ulicy niewinnego człowieka. Tak niedługo mogą wyglądać ulice miast w całej Polsce! Powstrzymajmy ich! 18 maja głosujmy za bezpieczną Polską na Karola Nawrockiego!" - czytamy.

Mateusz Morawiecki dołączył także zdjęcie dokumentu skierowanego so beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w latach 2021-2027. W piśmie widnieje, że w związku ze złożeniem petycji zachęcającej do przyjęcia uchwał mogących nosić znamiona dyskryminacji, jak uniemożliwia stworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców, informuje się o beneficjentów projektu do przestrzegania zasad horyzontalnych.

Wyszczególniono dwie zasady: równości szans i niedyskryminacji oraz równości kobiet i mężczyzn.

